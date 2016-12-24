Кадастровая палата рассказала о возможностях Публичной кадастровой карты

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Общедоступный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта» сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения для ознакомления с возможностями сервиса. Функционал сервиса остался прежним: с помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на популярные вопросы о возможностях публичной кадастровой карты.

Что представляет собой сервис «Публичная кадастровая карта»?
Сервис «Публичная кадастровая карта» представляет собой графическое отображение территории Российской Федерации с размещенными на ней объектами недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН. С поступлением в госреестр новых сведений также обновляются данные публичной кадастровой карты. Это позволяет оперативно отслеживать изменения на рынке недвижимости и располагать актуальными общедоступными сведениями ЕГРН в интерактивном режиме.

Почему изменился адрес сервиса «Публичная кадастровая карта»?
Семантика нового адреса ориентирована на повышение узнаваемости сервиса. Кроме того, изменения позволяют усилить визуальное отличие официального адреса сервиса от адресов сайтов-двойников.

Какие возможности предоставляет публичная кадастровая карта?
Сервис «Публичная кадастровая карта» содержит широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы. Благодаря этому пользователь может в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об объектах из ЕГРН в режиме онлайн, но и работать с пространственными данными: измерять расстояния между объектами, рассчитывать площадь, определять координаты точки на местности. Возможности сервиса позволяют распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в соцсетях.

Какие дополнительные возможности предоставляет новый интерфейс?
Обновленный сервис предоставляет пользователю возможность перейти в режим обучения для начала работы с публичной кадастровой картой. Режим обучения представляет собой пошаговый инструктаж, который демонстрирует возможности и инструменты сервиса. Кроме этого, в меню появились новые элементы, расширяющие возможности работы с картой. Например, теперь можно получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Стал доступен поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости. Публичная кадастровая карта дополнена слоем «Единая электронная картографическая основа», подготовленным по данным цифровых топографических карт и цифровых навигационных планов городов открытого пользования Федерального фонда пространственных данных (ФФПД). Картографическая основы теперь содержит цифровые ортофотопланы ФФПД.

При отсутствии результатов поиска в обновленной версии сервиса пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.

Какие общедоступные сведения ЕГРН можно получить с помощью сервиса?
Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости. На публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

Для кого предназначается сервис?
Пользоваться возможностями сервиса могут все заинтересованные лица. Публичная кадастровая карта популярна у граждан, организаций, кадастровых инженеров.

Как найти объект недвижимости на публичной кадастровой карте?
Искать объект недвижимости на карте можно как вручную, с помощью компьютерной мыши и управления масштабом карты, так и задав параметры поиска в системе. Например, чтобы получить сведения об объекте, достаточно создать поисковый запрос по кадастровому номеру или адресу объекта.

Можно ли оперировать данными, полученными с помощью публичной кадастровой карты, в юридических целях?
Сведения, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», можно использовать только в качестве справочной информации. Юридически значимым документом служит выписка сведений из ЕГРН. Заказать выписку можно в МФЦ или с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты. Сведения можно получить в бумажном или электронном виде. Оба формата имеют равную юридическую силу, поскольку выписки заверены подписью сотрудника учреждения: рукописной или электронной.

Требуется ли предварительная регистрация для работы с сервисом?
Сервис является общедоступным, поэтому регистрация пользователей не требуется.

Надо ли платить за получение сведений ЕГРН, представленных на сервисе?
Сведения ЕГРН, представленные на сервисе, являются общедоступными и предоставляются пользователям на безвозмездной основе.

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