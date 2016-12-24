Прими участие в опросе и создании культового места в городе!

Репортер

«Мордовия Арена» становится открытой! Это означает, что 100 000 квадратных метров станут территорией, к которой сможет пройти каждый! Выскажи своё мнение, поделись тем, что нравится ИМЕННО ТЕБЕ!

Приняв участие в опросе, ты сможешь повлиять на то, чем будет наполнено это пространство!

https://vk.com/wall-164975154_4301

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