Прими участие в опросе и создании культового места в городе!Репортер
«Мордовия Арена» становится открытой! Это означает, что 100 000 квадратных метров станут территорией, к которой сможет пройти каждый! Выскажи своё мнение, поделись тем, что нравится ИМЕННО ТЕБЕ!
Приняв участие в опросе, ты сможешь повлиять на то, чем будет наполнено это пространство!
https://vk.com/wall-164975154_4301
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