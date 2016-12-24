Что нам грозит: «Little» или «Big»?

Ошеломительный выбор посланника от России на «Евровидение» стал сенсацией

Участие в «Евровидении» - это всегда лотерея. Ну кто мог угадать, что в 2006 году сердца зрителей покорят эпатажные «Lordi»? Но также большая интрига каждый год - кто поедет на «Евровидение» от России. И угадать это тоже практически невозможно. Тем более что и вкусы, и музыкальные пристрастия тех, кто выбирает посланника, каждый раз меняются.

Среди претендентов звучали разные имена. Например, Ольги Бузовой, у которой большая армия поклонников, Zivert, стремительно ворвавшейся в российский шоу-бизнес со своими хитами. Ждал своего часа и Александра Панайотов, мечтающий взойти на сцену «Евровидения» уже не один год. И даже буквально за несколько дней до объявления официальных данных кто-то выдал в интернете фальшивую новость, что едет именно он. Но Первый канал - на первый взгляд - сделал неожиданный выбор: на международный конкурс от России едет группа «Little Big» из Санкт-Петербурга.

Мы решили побольше узнать про ребят, которые по странному стечению обстоятельств больше, чем у себя на Родине, известны за ее пределами.

«Евровидение» в этом году пройдет в Нидерландах - в Роттердаме. Выступление представителя от России состоится в первом полуфинале 12 мая. Вместе с нами в этот же день будут выступать Беларусь, Украина, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Израиль, Бельгия и другие. Если мы пройдет в финал конкурса, то для нас он, как и для представителей остальных стран, кто сможет набрать нужное количество голосов и пройти дальше, состоится 16 мая.

Самое любопытное, что интерес к этому конкурсу в нашей стране то угасает, то снова возрождается. В Европе же он неизменно очень популярен. Достаточно того факта, что, например, билеты на открытие продавали официально частями. Их раскупают моментально. Так, одну из партий разобрали за полтора часа.

Cуществует негласный рейтинг участников, который формируется на основе ставок в букмекерских конторах. Так, как только было объявлено, что от России будет выступать «Little Big», его моментально поставили на третье место. Причем еще до того, как стало известно, с какой композицией будут выступать наши музыканты. А первое место пока в этих рейтингах отдают исландскому коллективу «Dadi & Gagnamagnid». Вторую строчку занимает группа из Литвы «The Roop».

«Little Big» - это Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Для тех, кто еще не слышал про то, в каком стиле они выступают, скажем, что это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы. Группа «Little Big» прежде всего известна своими вирусными хитами, один из которых - «Skibidi» - стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 миллионов пользователей! А заразительный танец из видео стал, возможно, самым популярным в России - мимо него не могут пройти ни телезвезды, ни популярные рэперы. И Баста, и Иван Ургант, и даже некоторые политики, и особенно дети с удовольствием повторяли простые движение из клипа.

Феномен «Little Big» получил развитие после выхода клипа на композицию «I'm OK», который стал недавно одним из самых популярных на платформе «TikTok» (есть такое специальное музыкальное приложение), набрав почти двести миллионов просмотров!

- Моя жизненная позиция: делай, что делаешь, и будь что будет, - говорит лидер группы Илья Прусикин. - Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал - мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет!

Уже в ближайшее время ребят ждет большой гастрольный тур по России и заграницам.

Российские звезды шоу-бизнеса и даже некоторые политики с энтузиазмом поддержали выбор Первого канала и пожелали ребятам удачи. Оригинальнее всех был Владимир Жириновский: в одной из социальных сетей он не только лично поздравил ребят, но и выложил видео, как он сам танцует под музыку «Little Big»!