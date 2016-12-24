На лыжной трассе «Академии биатлона» в Красноярске завершились соревнования X зимней Спартакиады учащихся России. В смешанной эстафете золотые медали завоевали спортсмены сборной Мордовии. Серебряными призерами стали биатлонисты из Ханты-Мансийского автономного округа. Бронзовые медали выиграли стреляющие лыжники Свердловской области.

Победный результат - 1:10.48,0. Состав команды региона-13 выглядел следующим образом: Софья Акимова, Анна Шатова, Михаил Филимонов и Ярослав Конкин. За сборную ХМАО-Югра на снегу и стрельбищах выступали Леана Загирова, Виктория Ершова, Артем Майнов и Всеволод Корепанов. Екатеринбургский «десант» был представлен Екатериной Марковой, Марией Конновой, Алексеем Климовым и Андреем Остапием. Победителями общекомандного зачета соревнований стали юные югорцы, набравшие в сумме 2604 балла. «Серебро» - у свердловчан (2415 очков), «бронза» - у москвичей (2363 балла).