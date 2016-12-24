Греко-римская борьба

Сделать правильный выбор
Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.
В Саранске состоялся открытый республиканский турнир среди юношей 2007 - 2008 годов рождения, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. За медали боролись около сотни юных спортсменов. Почетный список победителей и призеров - перед вами.
32 кг. 1. Сулейман Невлютов. 2. Кирилл Моторин. 3. Умар Сабитов. 35 кг. 1. Халид Кадеев. 2. Али Сабирзянов. 3. Богдан Бочкарев. 38 кг. 1. Абдулкадир Бикбаев. 2. Умар Сайфетдинов. 3. Андрей Кечуткин. 41 кг. 1. Антон Сергунов. 2. Илья Высоцкий. 3. Ильхам Алукаев. 44 кг. 1. Илья Емелин. 2. Сергей Лияськин. 3. Алим Асаинов. 48 кг. 1. Дмитрий Илькинов. 2. Карим Алукаев. 3. Никита Голиков. 52 кг. 1. Михаил Сысуев. 2. Абдурахим Абдурашитов. 3. Саит Невлютов. 57 кг. 1. Даниил Фошин. 2. Адель Батеряков. 3. Сергей Видякин. 62 кг. 1. Семен Еряшев. 2. Илья Костерин. 3. Арсений Колмыков. 68 кг. 1. Денис Клешин. 2. Никита Батраков. 3. Артур Парфенов.
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