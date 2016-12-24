БУДЕТ НЕПРОСТО, НО У КОМАНДЫ ЕСТЬ ХАРАКТЕР

«Мордовия» вновь доказала, что в сложный момент способна собраться

Когда к 20-й минуте соперник ведет в три мяча, очень сложно остановить нацеленный град голов, сыплющийся в твои ворота. Нечто подобное доводилось наблюдать в полуфинале ЧМ-2014, когда Бразилия, выступая в родных стенах, была буквально раздавлена Германией. Немцы уже к 29-й минуте забили пять раз, а в итоге пентакампеоны смогли ответить лишь голом престижа на 90-й минуте (в итоге - позорные 1:7). В похожей ситуации «Мордовия» отнюдь не сломалась. Сжав волю в кулак, подопечные Олега Василенко плавно перевели игру под свою диктовку и, несмотря на поражение, заставили трибуны «Мордовия Арены» провожать их аплодисментами.

Пропущенные голы, безусловно, стали следствием грубых ошибок. Растерялась оборона, позволившая гостям хозяйничать в собственной штрафной. Подкачал вратарь, неудачно сыгравший на выходе. А третий гол и вовсе был словно шальная пуля. Однако, как тонко заметил после матча наш новый главный тренер, футбол как раз и состоит из ошибок. И конкретно в подобных случаях важно правильно воспринимать происходящее. Ведь если не задалось на старте, дистанция матча на этом отнюдь не заканчивается. И все тот же вратарь взял затем пенальти, продлив интригу красивым сейвом.

Примечательно, что голы «Мордовии» записали себе в актив опытные игроки - центральный защитник Игорь Климов и Рустем Мухаметшин, брошенный в бой со скамейки запасных после травмы Евгения Ятченко. Примечательно, прежде всего, потому, что по ходу зимнего перерыва этих самых опытных игроков в саранской команде осталось совсем немного. По известным и набившим мозоль причинам состав у «красно-бело-синих» заметно омолодился. Но здесь уже, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Подросшим в турнирах МФС «Приволжье» местным воспитанникам наконец-то предоставлен отменный шанс утвердиться на высоком уровне, а в перспективе - по-настоящему себя реализовать. Шанс биться за родной город и родной регион. На глазах у близких, друзей и родных. В шикарной оранжево-белой чаше красавца стадиона.

Турнирное положение «Мордовии» по-прежнему непростое. Впереди - два подряд выездных матча (с «Чертаново» и «Нижним Новгородом»). Однако не может не радовать тот факт, что большая часть долгов, нависавших над клубом грозовыми тучами, постепенно была закрыта. К сожалению, по-прежнему существуют задолженности перед бывшими игроками - немаленькие суммы, оспоренные через суды. Это обстоятельство не позволило открыть трансферное окно, чтобы дозаявить новобранцев (не в полном объеме, но все-таки укрепить игровые ряды). И все-таки хочется верить, что в ходе весеннего этапа и эта злополучная проблема отступит. Ну, а пока, как подтвердил Василенко, команда настроена биться. Насколько это возможно. Получится ли цеплять очки?! После такого поединка со «СКА-Хабаровск» воскресла вера, что обязательно получится.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск - 2:3

Голы: 0:1 - Михаил Гащенков (9), 0:2 - Константин Базелюк (17), 0:3 - Артемий Малеев (20), 1:3 - Игорь Климов (42), 2:3 - Рустем Мухаметшин (77).

Не реализовал пенальти: Рамазан Гаджимурадов, 53 (вратарь).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Сарычев, Юсупов, Климов, Стрелов (Теняев, 46), Навлётов, Соболев, Ятченко (к) (Руст. Мухаметшин, 68), Бояркин (Федак, 59), Орлов, Ермаков (Калиханов, 75).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Суслов (к), Мануйлов, Эльмурзаев (Матвийчук, 90+1), Зайцев, Гаджимурадов, Квеквескири, Малеев, Гащенков (Булия, 78), Брагин (Камилов, 46), Базелюк (Кузьмичев, 84).

Предупреждены: Стрелов, 22, Бояркин, 49, Сарычев, 51, Юсупов, 52, Навлётов, 60, Соболев, 73, Теняев, 90+1.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург), Деушев (Москва), Серебряков (Химки).

9 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 1591 зритель.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 26-го тура. 9 марта: «Енисей» - «Шинник» - 1:3 (Щербаков, 90+1-авт. - Самодин, 12, Эктов, 53, Пухов, 76), ФК «Химки» - «Томь» - 3:0 (Барков, 45+1, Смирнов, 70, 76), ФК «Нижний Новгород» - «Балтика» - 0:0, «Авангард» - «Торпедо» - 2:2 (Машуков, 62, Ковалев, 63 - Руденко, 2, И. Сергеев, 25), «Ротор» - «Нефтехимик» - 1:1 (Муллин, 31 - Уридия, 74), ФК «Мордовия» - «СКА-Хабаровск» - 2:3 (Климов, 42, Руст. Мухаметшин, 77 - Гащенков, 9, Базелюк, 17, Малеев, 20), ФК «Армавир» - «Факел» - 1:0 (Поляков, 37), «Чайка» - «Луч» - 1:1 (Безденежных, 78 - Акопян, 30), «Текстильщик» - «Спартак-2» - 1:1 (Батов, 21 - Дьяков, 52). 10 марта: «Краснодар-2» - «Чертаново» (15:00).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

27-й тур. 15 марта (воскресенье): «СКА-Хабаровск» - ФК «Нижний Новгород» (08:00), «Томь» - «Краснодар-2» (11:00), «Енисей» - «Спартак-2» (12:00), «Нефтехимик» - ФК «Химки» (13:00), «Чертаново» - ФК «Мордовия» (14:00, Москва, спортивный городок «Лужники», билеты в гостевой сектор будут бесплатными), «Чайка» - «Авангард» (15:00), «Балтика» - ФК «Армавир» (17:00), «Факел» - «Луч» (17:00), «Текстильщик» - «Торпедо» (17:00). Матч «Шинник» - «Ротор» из-за неготовности поля в Ярославле может быть перенесен.