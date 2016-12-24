Погиб под бетонной плитой

Охота за бесхозным металлом становится в Мордовии весьма рискованным ремеслом.

Только на прошлой неделе в Рузаевке спасателям пришлось доставать из-под завалов двух таких промысловиков. Мужчины проникли на территорию заброшенного здания, пытались подпилить несущие конструкции и оказались погребены под рухнувшей кирпичной кладкой. Они получили травмы, но выжили. А вот их собрат по ремеслу оказался менее удачливым. 7 марта в гаражном массиве на Химмаше упавшая бетонная плита насмерть придавила мужчину. Тело бедолаги обнаружил утром случайный прохожий.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в нежилом помещении. По предварительным данным, мужчину придавило плитой в заброшенном здании», - сообщили в СК по РМ.

Судя по всему, он явился к заброшенному строению в поисках металлического лома. Но плохо рассчитанные действия по извлечению арматуры привели к тому, что на него рухнула бетонная плита. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ЧП.