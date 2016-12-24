Погиб под бетонной плитой

Репортер

Охота за бесхозным металлом становится в Мордовии весьма рискованным ремеслом.

Только на прошлой неделе в Рузаевке спасателям пришлось доставать из-под завалов двух таких промысловиков. Мужчины проникли на территорию заброшенного здания, пытались подпилить несущие конструкции и оказались погребены под рухнувшей кирпичной кладкой. Они получили травмы, но выжили. А вот их собрат по ремеслу оказался менее удачливым. 7 марта в гаражном массиве на Химмаше упавшая бетонная плита насмерть придавила мужчину. Тело бедолаги обнаружил  утром  случайный прохожий.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в нежилом помещении. По предварительным данным, мужчину придавило плитой в заброшенном здании», - сообщили в СК по РМ.

Судя по всему, он явился  к заброшенному строению в поисках металлического лома. Но  плохо рассчитанные действия по извлечению арматуры привели к тому, что на него рухнула бетонная плита.  Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте ЧП.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Снюсы детям - не конфетки!

В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
Надо работать!

Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Были б деньги…

В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения

Сделать правильный выбор

Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.

Конкурс красоты

№4  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу