Житель Саранска задержан за разбойное нападение

«За гранью цинизма»
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Сотрудники уголовного розыска задержали в Саранске за разбой 32-летнего местного жителя.
7 марта он заявился с партией добытого лома в пункт приема металла. Очевидно, он рассчитывал на более крупное вознаграждение, поскольку после взвешивания лома стал предъявлять претензии приемщику - дескать, его нагло обманывают, занижая весомость добычи. В результате разгоревшегося конфликта буйный клиент ворвался в помещение и набросился на работника пункта, ударив его по голове молотком. После этого он забрал из кассы 17 тысяч рублей и скрылся.
Скорую помощь и сотрудников полиции вызвал владелец соседнего гаража, который обнаружил своего знакомого с тяжелыми травмами. В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы пальцев рук на пакете, который оставил нападавший. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить его личность - налетчиком оказался ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан утром следующего дня по месту жительства. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Большую часть похищенных денег злоумышленник потратил на спиртные напитки и продукты питания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и крупный денежный штраф.
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
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