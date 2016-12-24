Виктор Кидяев займется проблемами закредитованности муниципалитетов

Соответствующее поручение депутату Государственной думы от Мордовии, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия», президенту «Общероссийского конгресса муниципальных образований» дал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, некогда наметившаяся тенденция к сокращению объемов коммерческих кредитов и замещению их бюджетными кредитами во многих регионах сейчас уже не подтверждается. Так, общий объем муниципальных долговых обязательств вырос за год с 372 до 380 млрд рублей, в том числе перед кредитными организациями - с 256,5 до 259,5 миллиарда. Депутаты же при рассмотрении бюджетных законопроектов довольствуются, как правило, обобщенными данными по регионам и не вникают в структуру и особенности формирования долговых обязательств.

«Проблема обслуживания долга характерна для большинства территорий, - подтвердил Виктор Кидяев. - Какие-то конкретные показатели можно уточнить дополнительно, но общая картина такова: есть пять-шесть регионов, где муниципальный долг либо отсутствует, либо держится на минимальных значениях, но есть и субъекты, где его размер превышает 80% собственных доходов… У нас существуют предложения в правила подготовки целевых программ и крупных проектов, поскольку неоднократно выявлялись случаи, когда муниципалитеты были вынуждены брать кредиты на исполнение запланированных и согласованных мероприятий».

Обсуждение проблем формирования муниципальных долгов намечено продолжить на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.