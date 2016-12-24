Глава республики поздравил женщин с 8 Марта

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, прошло в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева. Поздравляя представительниц прекрасной половины человечества с первым весенним праздником, лидер Мордовии Владимир Волков отметил, что именно мамы, бабушки, жены, сестры и дочери наполняют мир добротой и особым содержанием. «В этот день всем нам кажется, что и солнце светит ярче, и улыбок больше! - обратился к присутствующим руководитель региона. - А все потому, что наших женщин отличает не только красота, но и особое милосердие, уникальная способность жертвовать собой ради близких, ради общего дела, Так было во все времена, и в особенности - в годы Великой Отечественной войны. Нежные и хрупкие женщины, а зачастую и совсем юные девочки, управляли танками и самолетами, ходили в разведку, выносили с поля боя раненых, работали на полях, заводах, в госпиталях».

«Можно только восхищаться вашим умением самоотверженно трудиться, добиваясь успехов в профессии, творчестве, общественной деятельности и бизнесе, создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, - продолжил Владимир Волков. - В настоящее время в Мордовии реализуется целый ряд программ по охране материнства и детства, адресной поддержке малообеспеченных, молодых и многодетных семей, обеспечению их жильём».

В вопросах демографии, по мнению республиканского лидера, мелочей быть не может: «Здесь нужен комплексный подход. Нельзя увеличить рождаемость без создания новых рабочих мест с достойной зарплатой, строительства доступного жилья, хорошей медицины и качественного образования. Кроме того, нужны гибкие формы занятости, чтобы женщины могли совмещать воспитание детей с трудовой деятельностью».

В этой связи следует напомнить о новых республиканских инициативах, прозвучавших в последнем Послании Государственному Собранию. Речь идет о двукратном увеличении со следующего года ежегодных региональных выплат семьям на подготовку детей к школе, индексации материнского капитала, бесплатном посещении государственных учреждений культуры и спорта для многодетных семей. Кроме того, предполагается сократить продолжительность рабочего дня на 30 минут для женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, и на 1 час - для многодетных матерей (пока данную норму можно ввести только в бюджетных и подведомственных учреждениях. Однако в дальнейшем, не исключено, ее внедрят повсеместно). Еще одно полезное нововведение - единовременные выплаты на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей молодым женщинам, родившим первенца.

Торжество традиционно не обошлось без вручения цветов и высоких государственных наград. Общим подарком для женщин стал праздничный концерт.