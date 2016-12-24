Глава республики поздравил женщин с 8 Марта

Социум

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, прошло в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева. Поздравляя представительниц прекрасной половины человечества с первым весенним праздником, лидер Мордовии Владимир Волков отметил, что именно мамы, бабушки, жены, сестры и дочери наполняют мир добротой и особым содержанием. «В этот день всем нам кажется, что и солнце светит ярче, и улыбок больше! - обратился к присутствующим руководитель региона. - А все потому, что наших женщин отличает не только красота, но и особое милосердие, уникальная способность жертвовать собой ради близких, ради общего дела, Так было во все времена, и в особенности - в годы Великой Отечественной войны. Нежные и хрупкие женщины, а зачастую и совсем юные девочки, управляли танками и самолетами, ходили в разведку, выносили с поля боя раненых, работали на полях, заводах, в госпиталях».

«Можно только восхищаться вашим умением самоотверженно трудиться, добиваясь успехов в профессии, творчестве, общественной деятельности и бизнесе, создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, - продолжил Владимир Волков. - В настоящее время в Мордовии реализуется целый ряд программ по охране материнства и детства, адресной поддержке малообеспеченных, молодых и многодетных семей, обеспечению их жильём».

В вопросах демографии, по мнению республиканского лидера, мелочей быть не может: «Здесь нужен комплексный подход. Нельзя увеличить рождаемость без создания новых рабочих мест с достойной зарплатой, строительства доступного жилья, хорошей медицины и качественного образования. Кроме того, нужны гибкие формы занятости, чтобы женщины могли совмещать воспитание детей с трудовой деятельностью».

В этой связи следует напомнить о новых республиканских инициативах, прозвучавших в последнем Послании  Государственному Собранию. Речь идет о двукратном  увеличении со следующего года ежегодных региональных выплат семьям на подготовку детей к школе, индексации материнского капитала, бесплатном посещении государственных учреждений культуры и спорта для многодетных семей. Кроме того, предполагается сократить продолжительность рабочего дня на 30 минут для женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, и на 1 час - для многодетных матерей (пока данную норму можно ввести только в бюджетных и подведомственных учреждениях. Однако в дальнейшем, не исключено, ее внедрят повсеместно). Еще одно полезное нововведение - единовременные выплаты на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей молодым женщинам, родившим первенца.
Торжество традиционно не обошлось без вручения цветов и высоких государственных наград. Общим подарком для женщин стал праздничный концерт.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«ИСПОВЕДЬ СМЕРТНИКА»

На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она...
Были б деньги…

В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения

Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей Следственный комитет России продолжает...
Загадочная гибель школьника

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех...
Верните память

Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
Сделать правильный выбор

Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.

Снюсы детям - не конфетки!

В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...

Конкурс красоты

№4  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу