Милош Бикович: «Я не знаю певцов, которые смогли бы перепеть Магомаева»

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На Первом канале вышел в эфир сериал «Магомаев». В заглавной роли сербский актер, который чрезвычайно популярен в России, - Милош Бикович. Впервые он появился у нас на киноэкранах в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», а стал популярен и узнаваем после главной роли в сериале «Отель «Элеон». А кинолента режиссера Клима Шипенко «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли стала самой кассовой за всю историю российского проката, собрав более трех миллиардов рублей. На сей раз сербскому актеру досталась самая сложная задача - сыграть самого Муслима Магомаева, который еще при жизни стал легендой!
- Милош, вы не сразу согласились на участие в сериале «Магомаев»…
- Это уже такая примета: я сначала не соглашаюсь, чтобы кино получилось. Или, наоборот, кино получается, если я не соглашаюсь. Так было с «Отелем «Элеон», так было с «Холопом» и так было с «Магомаевым». Шучу! Я просто не знал, кто такой Муслим Магомаев, так как не жил здесь и не рос на его песнях. Поэтому сначала я отказался участвовать. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: «А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Ты просто почитай и послушай!» Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я послушал - и начал готовиться к роли: прочитал все, что можно было прочитать, посмотрел все документальные фильмы о нем. Смотрел много его интервью, документальные кадры с ним - к счастью, таких материалов достаточно. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера, - например, в моменты гнева. Надеюсь, у нас получилось...
- Прониклись этим героем?
- Я старался.
- Встречались с Тамарой Синявской, его вдовой?
- Хотя она меня утвердила, лично мы с ней не были знакомы.
- В сериале много сцен, связанных с музыкой, звучат его песни…
- В этих сценах я, конечно, не пою - в фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева.
- Тогда рассмотрим другой фильм. «Холоп» в прокате собрал больше трех миллиардов рублей, стал самым кассовым фильмом. Ожидали такой успех?
- Нет, мы просто создавали хорошее кино. Лучшее из того, что мы могли. И что из этого вышло - вы уже, думаю, сами видели.
- С кем из российских режиссеров вам бы хотелось поработать?
- С Никитой Михалковым - всегда (артист уже снимался в его фильме «Солнечный удар» - прим. авт.). Еще хотелось бы поработать с Андреем Звягинцевым, Борисом Хлебниковым… Опять с Климом Шипенко…
- Вы ощущаете свою большую популярность в России?
- Да, ощущаю, и я благодарен россиянам за эту любовь.
- Как Милош Бикович отдыхает?
- Пока никак - очень много работы. Но я надеюсь, что это не скажется на моем здоровье.
- Мы с вами уже не первый раз встречаемся, и с каждым разом вы все лучше и лучше говорите по-русски!
- Спасибо! Это логично. Все это - естественный процесс. Специально язык не изучаю - обучение происходит в процессе: при общении, работе…
- Я не успела еще посмотреть фильм «Отель «Белград», но уже видела его тизер. Мне уже после него захотелось поехать в Сербию.
- Для этого кино и снималось. Знаете, моя страна за последнее 20-30 лет многое пережила. И у нас нет возможности на нефти или других природных ресурсах подняться. Надо делать это постепенно, медленно, как любой небольшой стране. А наш главный природный ресурс - это наша душа, поэтому я попытался раскрыть ее в этом фильме.
- Актеры - такая профессия, которая всегда на виду у огромного количества людей. Вы допускаете посторонних в свою личную жизнь?
- Я думаю, что актер не должен показывать свою личную жизнь. Если он показывает личное, то это подогревает нездоровые инстинкты в людях: узнавать что-то, что находится за забором. Мне хочется, чтобы на первом плане были культура и творчество. А кто с кем встречается, кто сколько зарабатывает - мне кажется, говорить про это как-то приземленно, что ли. Я работаю в области культуры, защищаю культурную среду, искусство. Я не должен поддаваться импульсу обсуждать эти темы только для того, чтобы быть популярным, чтобы обо мне писали. Говорить о том, с кем я встречаюсь, что у меня в шкафу, - я считаю, что это неприлично...
- Если бы Милош Бикович не стал актером - кем бы он был?
- Писателем. Или режиссером. Точно бы выбрал творческую профессию…
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