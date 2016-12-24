На Фурманова ограничили движение

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По информации Саранской горадминистрации, временное ограничение движения транспортных средств массой от 3,5 тонны будет действовать с 8 часов утра 12 марта до 0 часов 1 мая текущего года на участке улицы Фурманова - от ул. Гагарина до ул. Энгельса.
Исключение составят спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также коммунальная техника. Ограничение, как уточняется, вводится «в связи с аварийным состоянием проезжей части».

О необходимости проведения капитального ремонта этой магистрали, кстати, говорилось и в недавнем Послании Главы РМ Государственному Собранию. «Самой ожидаемой для людей была улица Фурманова, - отметил, в частности, руководитель региона. - Однако из-за коммунальной аварии работы пришлось перенести. Обращаю внимание руководства Саранска: дорога по улице Фурманова должна быть обязательно отремонтирована и работы надо начать в этом году! Естественно, перед этим решив все проблемы с заменой канализационного коллектора».

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