Выиграла - набережная Саранки

А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.

Результаты народного выбора общественной территории, предлагаемой для благоустройства в 2021 году, оказались столь же неоднозначными, сколь и ожидаемыми. Как было объявлено на итоговом заседании городской общественной комиссии, победу с весьма солидным перевесом одержал парк по улице Татьяны Бибиной - в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска». За него было отдано 50,26 процента голосов (4384 из 8722). Идею обустройства набережной реки Саранки пользователи поддержали 3914 раз (44,88%). Остальные же претенденты безнадежно отстали. Бульвар по проспекту 60 лет Октября получил 283 голоса (3,24%), бульвар Цаплина - и того меньше (141, или 1,62%).

«В связи с активными призывами количество проголосовавших увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, - рассказал на заседании заместитель начальника Управления по вопросам городского хозяйства Азат Багапов. - В 2019 г. было зафиксировано 4220 участников». Сторонники проектов порой умудрялись даже внести сумятицу в работу информационной системы - она банально не успевала реагировать на поступающие запросы.

В неприятные ситуации попадали и агитаторы, ратующие за свою территорию. Так, председатель ТОС «Пуркаевский» Галина Афонина сообщила, что однажды ей позвонил неизвестный гражданин, заинтересовавшийся ее деятельностью. Сначала он лишь расспрашивал, много ли объявлений было развешано и почему именно следует голосовать за благоустройство парка на Химмаше. Но затем резко сменил тон, заявив, что общественница не тем занимается, а голосовать нужно за набережную Саранки.

Члены комиссии назвали подобные действия недопустимыми. Согласившись с возможностью проведения агитации на этапе голосования, они категорически отвергли любые нецивилизованные способы выражения своей точки зрения. «Голосование проходило абсолютно открыто, - заверили они. - Мы непредвзято относились к каждой из территорий, выбор же зависел исключительно от активности горожан».

Обращает на себя внимание довольно странная пассивность жителей Светотехстроя, которые, как правило, проявляют немалый интерес к проектам преобразования своего района. Хотя на отборочном этапе и бульвар Цаплина, и бульвар по проспекту 60 лет Октября получили ощутимую поддержку (517 и 385 голосов соответственно).

«Размер субсидии, выделяемой г.о. Саранск в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на реализацию проектов благоустройства общественных территорий, составляет 40 миллионов рублей», - пояснил на заседании Азат Багапов.

«Площадь территории парка по ул. Т. Бибиной, изначально запланированная под благоустройство, составляет 6,5 га. Объем средств, необходимых для полноценной реализации проекта, составляет порядка 200 млн рублей, - следует из официального сообщения. - В связи с тем что выделяемые в рамках федерального проекта субсидии в разы меньше, вероятнее всего, благоустройство этой территории будет проведено в несколько этапов. Кроме того, было предложено в обязательном порядке предварительно посоветоваться с общественностью и выслушать пожелания местных жителей по поводу того, какие работы или на каких участках необходимо провести в первую очередь в 2021 году. Такая встреча будет организована администрацией Октябрьского района и активистами микрорайона. Все это позволит подробно изучить и скорректировать существующий проект благоустройства в рамках имеющихся возможностей и в следующем году утвердить и приступить к его реализации».

Также на обсуждение общественности планируется предложить проект благоустройства данной территории. До 12 марта горожане могут высказать свое мнение по предлагаемым видам работ и наполнению парка. Адрес электронной почты: dgha@adm-saransk.ru (с пометкой «Предложение о мероприятиях по благоустройству общественных территорий на 2021 год»). В бумажном виде корреспонденцию следует направлять по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

Примечательно, что после объявления результатов споры о проектах благоустройства не только не утихли, но и разгорелись с новой силой. Свою точку зрения на сей счет высказал Глава Мордовии Владимир Волков. Не усомнившись в важности проекта для жителей нового микрорайона, Владимир Волков, тем не менее, отметил, что и другой проект - по обновлению набережной реки Саранки - получил немало голосов.

«Потому его также обязательно нужно реализовать! - подчеркнул руководитель региона. - Поручаю Правительству включить в программу по реализации нацпроекта «Экология» в 2021 году мероприятия по расчистке русла реки. А затем городу и конкретно Петру Тултаеву нужно будет решить вопрос о благоустройстве набережной. Причем при подготовке проекта необходимо учесть замечания и предложения, высказанные общественностью, и в частности - молодыми архитекторами. Там есть много продуктивных идей. Нужно уходить от стандартных решений! Давайте организуем общественное пространство вокруг Саранки так, чтобы это место стало новой точкой притяжения, одним из любимых мест отдыха горожан!»