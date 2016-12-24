Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна Кучерова из Атюрьевского района доживает свой век в развалившемся доме без воды, туалета и средств к существованию. Пенсию, по словам жителей села Дмитриев Усад, отбирает у нее собственная дочь. Нет денег даже на еду. Тревогу люди забили, когда старую женщину серьезно подкосила болезнь, и теперь она прикована к постели. Сельчане также утверждают, что соответствующие органы должным образом не выполняют свои обязанности и все заботы о немощной старушке берут на себя неравнодушные люди. Соцзащита и администрация, конечно же, утверждают обратное.

Мы не могли остаться в стороне и решили разобраться в истории за гранью цинизма.

Едем в село Дмитриев Усад. Это в 150 километрах от столицы Мордовии. Раньше здесь проживали более 600 человек, сегодня едва насчитывается триста. На улице Центральной вот в этом развалившемся доме живет труженица тыла Анна Матвеевна Кучерова.

90-летняя хозяйка не встречает журналистов. Она почти ослепла и с октября фактически прикована к постели. Говорит, что приболела и даже толком не видит, кто находится рядом.

Та, которая помогала ковать Великую Победу, действительно живет в невыносимых условиях. В полуразвалившемся доме нет ни ванны, ни бани, ни туалета, даже газа нет, а печка давно вышла из строя. Победить равнодушие собственной дочери и некоторых чиновников Анне Матвеевне оказалось труднее, чем помогать восстанавливать село после войны. Впрочем, обо всем по порядку.

Дочь труженица тыла родила в 1958 году. Машеньку, говорят сельчане, поднимала одна, семейная жизнь Анны Матвеевны не сложилась, но девочка росла в любви и даже чрезмерной заботе. Окончив школу, она уехала в Москву. Там вышла замуж и сама стала мамой. Анна Матвеевна молодой семье помогала, как могла. С пенсии каждый месяц переводила деньги. Поначалу из шумной столицы в родной Дмитриев Усад Маша ездила часто. Жила в собственном доме, который расположен недалеко от дома матери. Потом стала приезжать все реже, в итоги теперь здесь она появляется два раза в год. Причем все жители села в один голос утверждают, что никаких конфликтов у них не было. Маша сейчас прекрасно знает о тяжелом положении матери, но ничего не делает.

- Некогда вашей дочери за вами ухаживать?

- Она в Москве, наверное. Подолгу не навещает, - говорит Анна Матвеевна. - Конечно, хотелось бы, чтобы чаще приезжала.

Женщина, которая вот уже три года помогает Анне Матвеевне, - местная жительница Наталья Соловьева. На ее плечи и некоего Василия Михайловича, пожелавшего остаться неизвестным, легла вся забота о труженице тыла, особенно сейчас тяжело. Анна Матвеевна сама не может себя обслужить. Днем она под присмотром Натальи, ночью немощная бабушка абсолютно одна.

- Я прихожу 2 раза - утром и вечером. Кормлю её, памперсы меняю и сейчас вот топлю. Деваться просто некуда. Мне жалко ее. Ночью она одна. Я уж никак не могу остаться. Если что-то случится… (пожимает плечами).

Наталья говорит, что поведение дочери по отношению к собственной матери заходит далеко за грань цинизма. Первое время из Москвы дочь перечисляла хоть какие-то деньги в помощь матери, по телефону просила соседей и Наталью за ней присмотреть. Когда люди говорили Маше, что они не справляются и Анне Матвеевне нужна круглосуточная опека или хотя бы оплачиваемая сиделка с медицинским образованием, то сталкивались с бурей негативных эмоций.

Дальше - больше. Маша, по словам людей, отобрала пенсию Анны Матвеевны. Приехала в Дмитриев Усад вместе с нотариусом, оформила доверенность, и теперь 16 тысяч материнских рублей ей каждый месяц переводят в Московские Люберцы.

- Пенсию, наверное, разрешили получать в пенсионном отделе, - вздыхает Анна Матвеевна. - Документы я не подписывала. Но денег у меня не стало.

Представители межрайонной соцзащиты об этом прекрасно знают, только почему-то в прокуратуру заявление не подают. При этом утверждают, что с 2017 года не раз звонили и писали дочери, где сообщали об угрозе жизни и здоровью матери, которая живет в доме в пожароопасных условиях практически без отопления. Просили деньги хотя бы для обновления электропроводки и кирпичей для строительства небольшой голландки.

- Мы с ней созвонились и сказали, что она оставила мать в угрожающей для жизни ситуации, что может случиться всякое. Я также сказала, что согласно семейному кодексу она обязана за ней ухаживать, - говорит Светлана Пугайкина, заместитель директора ГКУ «Межрайонная социальная защита населения по Торбеевскому району». - Она промолчала. Согласилась и дала добро, что следующую пенсию она отдаст для приобретения электропроводки и кирпичей. В итоге отдала. Мы закупили. Петрушкину Василию Михайловичу были переданы деньги в размере 10 тысяч рублей, и он приобрел. Сейчас бабушка опять пенсию не получает.

В такой ситуации чиновники Атюрьевского района говорят, что тоже бессильны. Переселяться в интернат для престарелых Анна Матвеевна отказывается. Единственный выход - помочь с ремонтом. Ведь дочь не пускает Анну Матвеевну даже в свой собственный хороший кирпичный дом. Делает это намеренно. Ждет, пока труженице тыла дадут новое жилье. А пока соцработники привозят лекарства, продукты и дрова, но делают это, говорят сельчане, накануне визита журналистов.

- Вот продукты. Это соцзащита и администрация привозит, - говорит глава Атюрьевского района Иван Гусаров. - В 2016 году к нам обращалась с заявлением дочь - хочу маме дом. Мы не против. Давайте признаем ее нуждающейся. Надо собрать соответствующие документы. Она сказала, идите в... Ничего не хочу собирать.

Местные жители уверяют, что дочь мать не бросала - Анна Матвеевна сама отказалась идти в хороший дом, предпочла окончить свой век в родных стенах.

- Мы искали выход из этой ситуации. И будем дальше рассматривать варианты. Но, видимо, все так же будет, - считает глава Атюрьевского сельского поселения Любовь Плеханова. - Люди будут просто ходить и помогать.

С одной стороны, эта история больше похожа на банальный, но жестокий эгоизм избалованной в детстве Маши. Очевидно, Анна Матвеевна не знала, что, вложив столько любви, в глубокой старости столкнется с равнодушием самых близких людей. И что самое страшное - немощная женщина считает это уже нормой. На дочку не обижается и продолжает ждать. По некоторым данным, она собирается приехать в Дмитриев Усад на майские праздники. Впрочем, сейчас Машу ждут в полиции и прокуратуре Атюрьевского района. Там хотят установить все обстоятельства, которые пока, по предварительной информации, могут стать основой для разбирательства по 125-й статье УК «Оставление в опасности». Что же касается Натальи Соловьевой, то она решительно заявляет, что с Анной Матвеевной останется до конца.



