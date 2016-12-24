В мордовских колониях прошел конкурс «Мисс Очарование»

В исправительных учреждениях № 2, 3, 13, 14 и 21 УФСИН по РМ прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Очарование».

В конкурсе «Приветствие» жюри оценивало умение девушек держаться на сцене, их обаяние и грамотность речи. Творческий этап раскрывал вокальные и танцевальные таланты участниц. В интеллектуальном состязании («вопрос – ответ») от дам не требовались какие-то энциклопедические знания, только немного смекалки и находчивости.

Завершало конкурсную программу грациозное «Дефиле». Как отмечают в пресс-службе УФСИН по РМ, увиденное превзошло все ожидания зрителей!

В завершение конкурсной программы всем участницам были вручены грамоты и подарки.