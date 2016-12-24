Пропавший сотрудник «Мордовцемента» найден мертвым

4 марта самым печальным образом была раскрыта загадка бесследного исчезновения в Чамзинке 35-летнего сотрудника «Мордовцемента» Дмитрия Федулкина. Поздно вечером 27 декабря после праздничного новогоднего застолья он вышел из кафе, расположенного в поселке. Друзья предлагали ему отправиться домой вместе, но Дмитрий заявил, что доберется сам, и пропал.

Родные Федулкина сразу же забили тревогу, уверяя, что такие исчезновения не в его привычках, а значит, он угодил в беду. В сообществах в социальных сетях были опубликованы призывы делиться любой информацией, которая может пролить свет на произошедшее, к поискам мужчины подключились полицейские, спасатели и добровольцы из отряда «Лиза Алерт» Мордовия.

Но усилия всех задействованных в поисковых мероприятиях не давали положительного результата. Просмотр записей камер видеонаблюдения, обследование территории и опросы не приводили к успеху. Примерный маршрут перемещения Дмитрия сразу после выхода из кафе установили довольно быстро. Но последнее, что удалось выяснить, - на заключительном этапе он, очевидно, передвигался пешком.

4 марта в овраге на одной из улиц Чамзинки дети заметили проступившие под снегом детали одежды. Они сообщили об этом взрослым, которые немедленно вызвали на место сотрудников полиции. Осмотр подтвердил печальные предположения - дети наткнулись на бездыханное тело пропавшего Дмитрия Федулкина. По имеющейся информации, страшная находка была обнаружена недалеко от того места, где мужчину зафиксировала камера видеонаблюдения в день его исчезновения. И территория эта обследовалась в ходе поисковых мероприятий.

Как сообщает СК по РМ, в настоящее время следствием рассматриваются различные версии исчезновения и смерти мужчины, не исключающие совершение в отношении него преступления. С целью установления точной причины его смерти назначен комплекс судебных экспертиз. Следственное управление обращается к жителям республики, которым что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, сообщить по телефону (88342) 28-30-84.

Конечно, окончательные выводы можно будет сделать только по результатам экспертизы, но и простую версию, что погибший банально упал и замерз, исключать, видимо, также не будут.