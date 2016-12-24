Россияне оценили поправки к Конституции

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.
Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нём 78% россиян, к 3 марта — 83%.
Планируют принять участие в голосовании 67% россиян, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).
Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55%, + 9 п.п. с 12 февраля).
Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также –неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).
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