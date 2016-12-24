Коммунальщики оперативно отремонтировали опасный для пешеходов канализационный люк

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» фиксирует все жалобы и вопросы жителей Мордовии в соцсетях, что позволяет местным властям оперативно решать проблемы и давать ответы. Но нередко ведомства реагируют на сообщения быстрее, чем они попадают в систему.

Например, житель Саранска разместил в одном из пабликов «ВКонтакте» пост о том, что на улице Серова колодец на тротуаре находится в ненормативном состоянии. На приложенном фото видно, что асфальт вокруг него пришел в негодность, из-за чего образовался провал, а крышка сдвинулась с места. Возник риск, что кто-то из пешеходов может туда упасть.

Представители саранской администрации немедленно направили запрос в Единую дежурно-диспетчерскую службу и КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».

Состояние люков на дорогах относится к категории срочных вопросов, поэтому проблема была устранена максимально быстро. Провал был залит бетоном, а крышка возвращена на место.

Если вы заметили подобную проблему на улицах города, не проходите мимо! Обязательно пишите об этом в соцсетях, прикладывайте фото и видео.

А мы расскажем, что сделано.





