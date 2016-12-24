Жители Мордовии принимают самое активное участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия»

63 011 человек подали заявки на участие в XVII всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия» - одном из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс молодежных авторских работ и инициатив, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, с каждым сезоном становится все более масштабным и массовым.

Среди российских территорий наибольшую активность продемонстрировали пять регионов, откуда подано в общей сложности более четверти (!) заявок. На первом месте оказался Краснодарский край (6,3 процента), на втором - Московская область (5,4%), на третьем - Санкт-Петербург (5,3%). Мордовия, ставшая четвертой, сумела опередить даже Москву (4,5% и 3,7% заявок соответственно). Впрочем, помимо россиян, интерес к конкурсу проявили жители еще 16 государств. В том числе - стран СНГ, Испании, Египта, Йемена, Палестины, вплоть до Чада и Конго.

По количеству заявок самыми популярными стали: «Моя страна. Моя история. Моя победа», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (11 766 участников), «Моя педагогическая инициатива» (10 654 человека) и «Экология моей страны» (7 600 конкурсантов).

Имена победителей конкурса планируется огласить в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Как и в прошлые годы, финалисты и победители конкурса, помимо денежных премий, ценных призов от партнеров и информационной поддержки, получат возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях.

Напомним, что в прошлом году в число победителей конкурса вошли и представители Мордовии. В номинации «Мой родной язык» второе место завоевал педагогический проект ректора МГПИ Марины Антоновой. А в другой номинации - «Моя гостеприимная Россия» - «серебро» досталось студенткам Александре Куксе и Екатерине Тощевой.