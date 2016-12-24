Глава МВД РФ Колокольцев наградил полицейских Мордовии

Были б деньги…
В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения
Государственные и ведомственные награды 35 руководителям подразделений МВД России вручены на расширенном заседании коллегии ведомства, в работе которого принял участие Президент страны Владимир Путин.
В число награжденных попал министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин - он удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».
Его предшественник на данном посту, ныне - начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор полиции Юрий Арсентьев стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Аналогичную награду, только уже II степени, получил и начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов, ранее занимавший должность заместителя министра - начальника полиции Мордовии.
В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения
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