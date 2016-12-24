Весну телеканал НТМ встретил новым проектом - конкурсом «Мисс НТМ». В нем примут участие самые яркие и обаятельные девушки республики.

Конкурсный марафон продлится полтора месяца. За это время зрители Народного телевидения Мордовии познакомятся с участницами, узнают о талантах конкурсанток, их планах и мечтах.

Десять красавиц, десять характеров - и всего одна корона победительницы! При этом на проекте «Мисс НТМ» не будет проигравших - все участницы получат подарки от спонсоров и партнеров проекта. Подробности конкурса - в группе НТМ ВКонтакте https://vk.com/ntm_tv_mordovia и на официальном сайте канала НТМ https://ntm13.ru/.

Каждую субботу в 12.20 зрителей НТМ ждет встреча с прекрасным - не пропустите! «Мисс НТМ» сделает эту весну ярче!

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Мария Соснова - конкурсантка № 1: «Окончила юрфак. С детства я много занимаюсь спортом. Сначала это была спортивная гимнастика, затем был велоспорт-BMX. Теперь увлекаюсь спортивным туризмом. Скалолазание - это очень круто! Я хотела бы помочь всем бездомным животным. Мечтаю о путешествиях. Ведь это самое интересное - открывать новые страны, знакомиться с новыми народами и обычаями!».

Татьяна Залогова - конкурсантка № 2: «Я студентка III курса Института национальной культуры. Моя специальность - «сольное и хоровое народное пение». Окончила музыкальную школу по трем направлениям - хоровое пение, вокал и фортепиано. Не представляю свою жизнь без музыки! Когда мне плохо - я слушаю народные песни. Когда мне хорошо - я их пою! Мечтаю когда-нибудь создать свой музыкальный коллектив».