Мисс НТМСоциум
Весну телеканал НТМ встретил новым проектом - конкурсом «Мисс НТМ». В нем примут участие самые яркие и обаятельные девушки республики.
Конкурсный марафон продлится полтора месяца. За это время зрители Народного телевидения Мордовии познакомятся с участницами, узнают о талантах конкурсанток, их планах и мечтах.
Десять красавиц, десять характеров - и всего одна корона победительницы! При этом на проекте «Мисс НТМ» не будет проигравших - все участницы получат подарки от спонсоров и партнеров проекта. Подробности конкурса - в группе НТМ ВКонтакте https://vk.com/ntm_tv_mordovia и на официальном сайте канала НТМ https://ntm13.ru/.
Каждую субботу в 12.20 зрителей НТМ ждет встреча с прекрасным - не пропустите! «Мисс НТМ» сделает эту весну ярче!
**************************************
Мария Соснова - конкурсантка № 1: «Окончила юрфак. С детства я много занимаюсь спортом. Сначала это была спортивная гимнастика, затем был велоспорт-BMX. Теперь увлекаюсь спортивным туризмом. Скалолазание - это очень круто! Я хотела бы помочь всем бездомным животным. Мечтаю о путешествиях. Ведь это самое интересное - открывать новые страны, знакомиться с новыми народами и обычаями!».
Татьяна Залогова - конкурсантка № 2: «Я студентка III курса Института национальной культуры. Моя специальность - «сольное и хоровое народное пение». Окончила музыкальную школу по трем направлениям - хоровое пение, вокал и фортепиано. Не представляю свою жизнь без музыки! Когда мне плохо - я слушаю народные песни. Когда мне хорошо - я их пою! Мечтаю когда-нибудь создать свой музыкальный коллектив».
Случайные новости
Вирус страха
На третьей неделе глобального распространения коварный и ужасный коронавирус проник-таки на территорию Мордовии. Не в прямом медицинском, к...
Kоронавирус из Китая: чего опасаться и как спасаться?
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Почти 3 миллиона рублей из воздуха
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Чушкин «присел», Косаев «вышел»
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
Жители Мордовии за месяц «подарили» мошенникам почти 4 миллиона рублей
Дистанционные мошенничества, в результате которых жители Мордовии совсем не добровольно расстаются со своими сбережениями, только...
Были б деньги…
В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения
Тина Канделаки: «Мне говорили, что у меня ничего не получится»
Тина Канделаки регулярно дает поводы для разговоров о ее персоне, но на этот раз он особый: теледива выпустила в свет книгу, которая наверняка...
«Ученик года-2020»
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
От «Сириуса» до центра «Мира»
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований