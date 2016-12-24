Сразу 18 некоммерческих организаций Мордовии стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Социум

Получатели грантов на развитие гражданского общества определены  на заседании, прошедшем под председательством  первого заместителя руководителя «кремлевской» Администрации Сергея Кириенко. Как было объявлено, средства в размере около 4 млрд рублей распределены между 2 017 организациями из всех 85 регионов страны. Причем открыть финансирование планируется практически сразу, дабы проекты могли стартовать уже с 1 марта.

Объемы финансирования мордовских инициатив оцениваются почти в 15 млн рублей. Самая крупная сумма - свыше 2,6 миллиона - досталась театру-студии «МХАТик» (и это, между прочим, третья его победа подряд). Проект «Почитаем», по словам художественного руководителя театра Сергея Сеничева, направлен на стимулирование интереса детско-юношеской аудитории к постановочной деятельности, а также на популяризацию произведений классической русской литературы, обучение и творческое развитие детей из социально уязвимых групп населения.  

Чуть более 2,4 млн руб. получит молодежная организация «Рост» из Рузаевского района. Ее «Точка Роста» предусматривает создание и реализацию современной методики профориентационной работы с детьми и подростками. Главным образом - путем организации предпрофильной подготовки и пропаганды востребованных инженерных профессий, укрепления взаимодействия общественных объединений с предприятиями, учебными заведениями и администрацией города.

Еще 2,2 миллиона предоставлено Олимпийскому совету РМ на реализацию проекта «Вахта памяти: Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках его намечено сформировать «единую базу данных паспортов на захоронения». Всего в течение года и в особенности в период подготовки к 75-летию Победы предусмотрено привести в порядок около тысячи таких мест.

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