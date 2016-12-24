Умерла Мария Антонова

Народная артистка России и Мордовии скончалась в 93-летнем возрасте. Родилась певица 24 августа 1926 года в рузаевской Левже. В шестнадцатилетнем возрасте ее в числе других мордовских дарований отправили на учебу в студию при Саратовской консерватории. На лекции, как вспоминала впоследствии сама Мария Николаевна, она бегала в мужском полупальто и галошах, а когда те порвались - в лаптях. «Маруся в лапоточках» называли ее подруги.

Изначально певицу готовили к оперной карьере, хотя она сама предпочитала народную музыку. Впрочем, окончить вуз ей так и не довелось. Пришлось вернуться домой, чтобы помочь матери, у которой на руках оставались еще двое детей.

Музыку, к счастью, девушка не забросила. Сначала пела в хоре муздрамтеатра, затем - в ансамбле песни и танца «Умарина». С 1955-го выступала с сольными программами. В качестве солистки Мордовской государственной филармонии побывала в самых разных уголках страны. В репертуаре были и мордовские, и русские народные песни, а также произведения советских композиторов. «Визитной карточкой» республики стала «Умарина», исполненная в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. До Антоновой ее пел сам Илларион Яушев. Но «Яблонька» у него все время получалась грустной. В результате он и сам признал, что «альтернативный вариант» - самый лучший.

За шесть с лишним десятилетий Мария Николаевна дала тысячи концертов. Среди ее наград - звания заслуженной артистки Мордовской АССР и РСФСР (1957 и 1960), народной артистки Мордовии и России (1969 и 1980), ордена «Знак Почета» и Дружбы народов. Дважды - в 1971 и в 2002 годах - она становилась лауреатом Государственной премии республики. В 2000 году Марии Антоновой присвоено звание Почетного гражданина Республики Мордовия. Ее имя навечно занесено в Книгу трудовой доблести и героизма Мордовской АССР.

Первой о смерти певицы сообщила и.о. министра культуры РМ Светлана Баулина. «К сожалению, Мария Антонова скончалась, - сказала она. - В последнее время Мария Николаевна болела, но надо отметить, всегда приветливо встречала гостей, интересовалась общественной жизнью и сферой культуры». Похоронили выдающуюся певицу в понедельник со всеми почестями. Отпевание прошло в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.



