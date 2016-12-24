Из Москвы - в Ярославль, из Саранска - в Сыктывкар

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На неделе серьезные кадровые назначения получили сразу два наших земляка. Экс- министр здравоохранения республики Анатолий Гулин теперь продолжит свою карьеру в Ярославской области - одном из самых крупных регионов центральной части страны, а бывший заместитель руководителя УФССП по РМ Дмитрий Кручинкин - на Севере, в Республике Коми.
Уроженец краснослободского села Старое Синдрово Анатолий Гулин добрых семь лет возглавлял республиканскую клиническую больницу и два года - минздрав Мордовии.
С 2012-го под его началом находился уже департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ. И, наконец, в 2014-м он занял пост помощника министра. Награжден медалью «За трудовое отличие» (1986 г.), почетной грамотой минздрава РМ (1996 г.) и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1998 г.).
В качестве заместителя Председателя Правительства Ярославской области Анатолий Гулин будет курировать вопросы здравоохранения, демографической и социальной политики. Членам регионального кабинета министра его представил губернатор Дмитрий Миронов.
По официальной информации, предшественник Гулина покинул должность «в связи с переходом на другую работу». Впрочем, истинной причиной его ухода, поговаривают, могли стать и «многочисленные недостатки в организации работы региональной системы здравоохранения».
Что же касается другого представителя Мордовии, 35-летнего Дмитрия Кручинкина, то он назначен и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми - главного судебного пристава региона. Соответствующий приказ директор ФССП подписал 25 февраля.
До этого советник юстиции РФ второго класса занимал должность заместителя главного судебного пристава по РМ. Среди его наград - благодарности минюста России и ФССП, медали «За службу» III степени и «За заслуги», знак отличия «За безупречную службу», благодарность Главы РМ.
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