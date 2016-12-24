Охотников за металлическим ломом придавило рухнувшей стеной

Репортер

2 марта 2020 года около 10 часов на пульт дежурного по системе «112» поступило сообщение о том, что в г. Рузаевке на ул. Калинина произошло обрушение кирпичной кладки заброшенного здания.

По поступившей спасателям информации, под завалами рухнувшей стены находятся 2 человека. К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Один из пострадавших, мужчина 1979 года рождения, получил ушиб спины и был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. В результате разбора конструкций под завалами был найден второй пострадавший - мужчина 1980 года рождения, который также был передан на попечение медиков. Насколько известно, они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни.

Как в дальнейшем установили сотрудники полиции, на территорию заброшенного здания дуэт доморощенных «сталкеров» явился с целью хищения лома металла. При подпиливании швеллера произошло крушение опоры.

В настоящее время ОМВД России по Рузаевскому району проводится проверка по факту получения пострадавшими телесных повреждений. Также будет дана оценка их действиям по факту покушения на кражу. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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