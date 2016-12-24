Обезврежена артель подпольных оружейников

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Управлением ФСБ России по РМ совместно с региональным МВД пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к изготовлению, хранению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов. Оперативники провели обыски по 15 адресам - как в Саранске, так и в районах Мордовии. В ходе оперативных мероприятий изъято более трех десятков стволов - это пистолеты, револьверы, свыше 3000 боеприпасов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества.
Как выяснили оперативники, оружие изготавливалось в 3 подпольных мастерских - там охолощенные и сигнальные образцы переделывались под стрельбу боевыми патронами. При этом одна из мастерских находилась в подвале многоэтажного дома в столице Мордовии. Здесь находилось большое количество пистолетов, а также материалы и инструменты, позволяющие изготавливать смертоносные поделки.
По данным следствия, в оружейную артель входили четыре человека в возрасте от 30 до 50 лет. Один из мужчин работал на заводе и имел техническое образование. Он всегда был увлечен оружием, а потому с удовольствием занялся подобным ремеслом, хотя сам даже не имел разрешения на ношение оружия.
Подпольные оружейники закупали холостое оружие в других регионах, переделывали его в боевое, снабжали патронами и продавали готовый комплект. Сейчас правоохранители выясняют, использовалось ли это оружие в каких-либо преступлениях.
Как отмечают в УФСБ по РМ, подозреваемые вину признали и написали явку с повинной. Соответственно в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если доморощенные умельцы будут признаны виновными, им грозит наказание до 6 лет неволи.
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