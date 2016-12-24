Путаны проштрафились

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«В феврале 2020 года на территории городского округа Саранск с целью выявления лиц, предоставляющих интимные услуги, прошла оперативно-профилактическая операция «Путана».
Рейдовые мероприятия проходили по местам, где предположительно могут работать девушки с низкой социальной ответственностью. Как правило, это сауны, гостиницы, съемные квартиры, а также салоны, оказывающие массажные услуги», - сообщил представитель МВД по РМ.
В результате двухдневной операции сотрудники полиции выявили 7 девушек в возрасте от 20 до 40 лет, оказывавших интимные услуги по примерно одной и той же таксе - 3 тысячи рублей за час. Среди задержанных - шесть местных жительниц и одна из Пензенской области.
Стражи порядка составили на задержанных административные протоколы по статье «Занятие проституцией». Путанам грозит штраф до 2 тыс. рублей. Вместе с представительницами древнейшей профессии также был задержан мужчина, который на машине развозил девушек по клиентам.
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