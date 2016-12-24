Пенсии растут

На совещании по итогам 2019 года в Отделении Пенсионного фонда России по Мордовии руководитель отделения Владимир Василькин напомнил, что в 2019 году с 1 января прошла индексация страховой пенсии неработающим пенсионерам на 7,05%, в связи с чем средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился на 1 тысячу 26 рублей и составил 14 тысяч 155 рублей.

С 1 апреля 2019 года были повышены социальные пенсии на 2,0%, в связи с этим средний размер социальной пенсии увеличился на 193 рубля и составил 8 тысяч 355 рублей.

В этом году также была проведена индексация страховой пенсии (с 1 января 2020 года) на 6,6%, в результате которой средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил 15 тысяч 80 рублей (увеличение на 925 рублей).

С 1 апреля 2020 года планируется повышение социальной пенсии на 6,1%. Это позволит увеличить средний размер социальной пенсии до 8 тысяч 865 рублей (увеличение на 510 рублей).



