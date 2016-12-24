Жители республики увидят «волонтеров Конституции»

Свыше 100 тысяч добровольцев из Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования о внесении изменений в Основной закон страны.

В период с 6 по 21 апреля они будут работать в крупных торговых центрах, парках, вузах, на улицах и площадях городов, а также в муниципальных районах всех российских регионов. Об этом сообщила на брифинге в республиканском пресс-центре первый заместитель министра - начальник Управления по делам молодёжи Министерства спорта, молодёжной политики и туризма РМ Наталья Помелова.

По ее словам, в задачу волонтеров входит «информирование граждан о вносимых в Конституцию поправках, а также дополнительное вовлечение людей разного возраста в различные формы волонтеркой активности». «Референдум - важнейшее событие в жизни страны и ее граждан. А представители добровольческого движения традиционно являются неотъемлемой частью столь масштабных мероприятий», - добавила чиновница.

ЦИК России уже заключила соглашение о совместной реализации проекта с его инициатором - Ассоциацией волонтёрских центров. Сейчас же набирает обороты процесс формирования региональных штабов и регистрации добровольцев. Стать «Волонтером Конституции», кстати, не так уж сложно. Для этого нужно до 16 марта сообщить о своем желании через официальный сайт проекта. После «отборочного тура» будет организовано дистанционное, а затем и очное обучение, составлены планы-графики выхода добровольцев. Всего в Мордовии предполагается открыть не менее 25 информационных точек, 13 - в Саранске.



