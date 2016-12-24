«РМ Рейл» запустила новые сталеплавильные мощности

«ВКМ-Сталь», литейное предприятие, входящее в периметр одного из крупнейших производителей вагонов в России - компанию «РМ Рейл», завершило первый этап модернизации производства запуском новой дуговой сталеплавильной печи.

В рамках первого этапа на «ВКМ-Стали» была запущена современная электродуговая сталеплавильная печь переменного тока емкостью 16 т производства компании Thermomelt (Италия) и дробеметная камера производства компании Stem (Словения). Сталеплавильная печь оснащена системой автоматического дозирования подачи ферросплавов, что исключает ручной труд сталеваров и позволяет повысить точность химического состава жидкой стали по легирующим элементам. Используемый на печи водоохлаждаемый свод требует минимум ремонтов и помогает снизить расход огнеупорных материалов. За счет увеличенной мощности трансформатора и системы инжекции кислородоугольной смеси продолжительность плавки становится меньше на 30-40%. Дробеметная камера нового поколения значительно улучшает качество очистки отливок.

Завершение первого этапа модернизации повысит производственные мощности «ВКМ-Стали» свыше 1000 вагонокомплектов в месяц. В рамках второго этапа, который завершится в августе, планируется достигнуть показателя свыше 1200 вагонокомплектов в месяц.

Модернизация литейного производства проводится в рамках стратегии РМ Рейл по развитию компонентного бизнеса, которая позволит даже в условиях снижения спроса на рынке вагонов предлагать клиентам высококачественное литье для ремонтов и сервисного обслуживания подвижного состава.

В настоящее время на линии вакуумно-пленочной формовки VDK-10 производится литье с увеличенным коэффициентом запаса усталостной прочности как собственной разработки на тележке с осевой нагрузкой 23,5 тс, так и инновационное – с повышенной осевой нагрузкой 25 тс.

- С появлением новых мощностей растет не только количество заказов, но и наша репутация как надежного производителя, - отметил генеральный директор «ВКМ-Стали» Николай Чалов. - Мы добились высокого качества литья, изготавливаем свыше 500 наименований продукции и не боимся еще более сложных задач. Уверен, освоение всей программы модернизации в этом поможет.