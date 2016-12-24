В республике планируется открыть туристический маршрут имени Михаила Девятаева

Об этом заявил на минувшей неделе министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов. «В 2020 году в Мордовии будет запущен военно-патриотический маршрут, приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы и связанный с именем уроженца республики, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, - сказал он. - Предполагается, что для школьников экскурсии будут бесплатными, по предварительной записи».

Александр Савилов уточнил, что маршрут будет включать посещение памятных мест, связанных с именем Девятаева. В том числе - площади Победы в Саранске, где установлен памятный знак «Побег из ада», Мемориального музея военного и трудового подвига, монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Министр также напомнил, что в поселке Торбеево, где родился и жил легендарный летчик, работает дом-музей. Здесь воссоздана обстановка крестьянского хозяйства начала XX века, а среди экспонатов есть подлинные вещи Почетного гражданина Мордовии, его письма, фотографии, документы и награды.

Следует отметить, что интерес к личности, пожалуй, самого знаменитого военнопленного концлагеря на острове Узедом, сумевшего вместе с 9 своими товарищами захватить новейший самолет «Heinkel He 111» и совершившего на нем побег из немецкого плена, растет с каждым годом. Известно, например, что студия Тимура Бекмамбетова уже приступила к экранизации истории подвига. Главную роль в первой отечественной картине для смартфонов «Фау-2: Побег из ада» исполняет Павел Прилучный.