В республике планируется открыть туристический маршрут имени Михаила Девятаева

Талантам нужно помогать
Президент страны раскрыл уроженцу Саранска главный секрет успеха национальных проектов
Об этом заявил на минувшей неделе министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов. «В 2020 году в Мордовии будет запущен военно-патриотический маршрут, приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы и связанный с именем уроженца республики, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, - сказал он. - Предполагается, что для школьников экскурсии будут бесплатными, по предварительной записи».
Александр Савилов уточнил, что маршрут будет включать посещение памятных мест, связанных с именем Девятаева. В том числе - площади Победы в Саранске, где установлен памятный знак «Побег из ада», Мемориального музея военного и трудового подвига, монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Министр также напомнил, что в поселке Торбеево, где родился и жил легендарный летчик, работает дом-музей. Здесь воссоздана обстановка крестьянского хозяйства начала XX века, а среди экспонатов есть подлинные вещи Почетного гражданина Мордовии, его письма, фотографии, документы и награды.
Следует отметить, что интерес к личности, пожалуй, самого знаменитого военнопленного концлагеря на острове Узедом, сумевшего вместе с 9 своими товарищами захватить новейший самолет «Heinkel He 111» и совершившего на нем побег из немецкого плена, растет с каждым годом. Известно, например, что студия Тимура Бекмамбетова уже приступила к экранизации истории подвига. Главную роль в первой отечественной картине для смартфонов «Фау-2: Побег из ада» исполняет Павел Прилучный.
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