Начальник УФСИН по Мордовии Леонид Мустайкин стал генерал-майором

От «Сириуса» до центра «Мира»
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
Указ о присвоении первых и очередных генеральских званий 60 сотрудникам МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, СК, Росгвардии и таможни подписал Президент страны Владимир Путин.
Генеральские погоны уроженец Яваса получил в 42 года. В 1998-м он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России, после чего служил в уголовно-исполнительной системе Мордовии. С 2015 по 2016 год замещал должность заместителя начальника оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний, а затем - возглавлял Управление ФСИН по Калининградской области. Начальником Управления ФСИН по РМ стал 21 августа 2017 года.
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