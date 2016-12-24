Начальник УФСИН по Мордовии Леонид Мустайкин стал генерал-майором

Указ о присвоении первых и очередных генеральских званий 60 сотрудникам МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, СК, Росгвардии и таможни подписал Президент страны Владимир Путин.

Генеральские погоны уроженец Яваса получил в 42 года. В 1998-м он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России, после чего служил в уголовно-исполнительной системе Мордовии. С 2015 по 2016 год замещал должность заместителя начальника оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний, а затем - возглавлял Управление ФСИН по Калининградской области. Начальником Управления ФСИН по РМ стал 21 августа 2017 года.