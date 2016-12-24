Администрация Саранска на масленичную неделю подготовила обширную праздничную программу, включающую веселые песни, пляски, хороводы, мастер-классы, колядки, игры и конкурсы с призами и подарками, и главный аттракцион праздника - «Масленичный столб».



Главным угощением праздника будут вкуснейшие, с пылу с жару, блины. Праздничные мероприятия проводятся в городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, парке культуры и отдыха Пролетарского района и районах городского округа Саранск.

1 марта в Прощеное воскресенье городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина приглашает на народное гулянье «Саранская Масленица весельем и блинами славится!».

С 11.00 до 16.00 все желающие смогут поучаствовать в масленичном фотопроекте «Праздник в объективе» и сделать фото на память с ростовыми куклами, возле веселых тантамаресок и надувных фигур-гигантов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ПАРКА

11.00-12.30. «Саранск, гуляй, зиму провожай!»

Праздничный концерт с участием:

- Вокальной студии «Горожане»;

- Вокальной студии «Республика»;

- Театра народной песни «Отрада».

12.30-14.30. «Отворяй ворота, в гости Масленица пришла!». Развлекательная программа для детей и взрослых от кинотеатра «Мадагаскар».

14.30-15.30. Игровая программа от содружества педагогических отрядов МГУ им. Огарева.

АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ

11.00. «Масленичная ярмарка». Выставка-продажа изделий народных промыслов, декоративно-прикладного и художественного творчества.

СКВЕР ЗА ПАМЯТНИКОМ В.И. ЛЕНИНУ

10.00-16.00. «Масленичные торговые ряды».

Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару, блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики-баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет узнать его рецепт.

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ

11.00-11.45. «Масленица весела, всех на игры увела!». Игровое представление скоморошьего потешного театра.

11.45-13.00. «Приходи, честной народ, всех Масленица зовет»!». Музыкально-игровая программа.

13.00. «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!». Музыкальный калейдоскоп.

14.00. «Масленица турнир объявляет! На молодецкие забавы приглашает!». Конкурсно-игровое действо.

15.00-16.00. Праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск.

ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА

11.00. «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!».

Праздничный концерт.

12.00. «Масленица шумит, народ веселит!».

Театрализованное представление с участием скоморохов и ряженых, сказочных персонажей (Весна, Зима, Масленица).

Игры, веселые хороводы, масленичные забавы; блинные аттракционы, блинный аукцион; розыгрыши, игровые аттракционы; шуточные колядки, масленичная лотерея.

Городок игр и развлечений (площадка возле летней эстрады)

13.00. «Масленичный столб».

Шоу-конкурс сильных, смелых, ловких.

Главный аттракцион Масленицы

14.00. «Прощай, Масленица!».

Театрализованно-игровое действо.

Сжигание чучела Зимы.

14.15-17.00. «Гуляй, душа, Масленица пришла!».

Праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

«Масленица в гости приглашает!»

11.00-15.00. «Гуляй, раздольная Масленица!».

Концерт творческих коллективов Пролетарского района, масленичные потехи, молодецкие забавы, блинные аукционы, розыгрыши и конкурсы, сжигание чучела Зимы.