Чушкин «присел», Косаев «вышел»

Следствие сфокусировалось на бывшем министре

В нашумевшем деле о масштабных хищениях в Министерстве культуры и национальной политики РМ явно сместился акцент. Об этом свидетельствует изменение меры пресечения для одного из ключевых фигурантов расследования - 40-летнего предпринимателя Растяма Косаева отпустили под домашний арест. И произошло это вскоре после задержания в связи с хищениями бывшего руководителя министерства Анатолия Чушкина. Эта фигура, понятное дело, будет покрупнее какого-то предпринимателя, пусть и весьма известного. Главное - набрать прочные доказательства вины экс-чиновника. И роль Косаева в подкреплении этих доказательств просто незаменима. Судя по всему, с этой ролью предприниматель на первом этапе справился довольно успешно, почему на время и обрел относительную свободу.

Напомним, что о наглых махинациях с бюджетными деньгами в Министерстве культуры и национальной политики РМ широкой публике стало известно в конце января этого года. Тогда по подозрению в хищении почти трех миллионов бюджетных рублей правоохранители взяли известного в Саранске коммерсанта Растяма Косаева. По данным следствия, на ремонтных подрядах от Минкульта при помощи приписок он незаконно обогатился на 2 миллиона 800 тысяч рублей. «Подозреваемый при содействии сотрудников указанного министерства представил документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на одном из объектов на общую сумму около 5 миллионов 200 тысяч рублей, в то время как фактически работы были выполнены на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей», - сообщила тогда старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева.

Ответ на основной вопрос - кто именно в министерстве оказывал это самое содействие в прибыльных приписках? - прозвучал довольно быстро. Спустя две недели в суде уже избирали меру пресечения бывшему министру Анатолию Чушкину. Тот подозревается в хищении по той же схеме еще более крупной суммы. Как заявил в суде следователь: «На предварительном следствии установлено, что с марта 2018-го по май 2019 года Чушкин, занимая должность министра культуры, национальной политики и архивного дела, действуя по предварительному сговору с Косаевым, обманом, под видом выполнения ремонтных работ на двух объектах Саранска, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 миллиона рублей».

Как выяснилось в суде, в 2018 году Минкульт РМ выделил из бюджета 12 миллионов рублей на духовно-патриотическое воспитание. Часть из этих средств министр Чушкин направил на ремонтные работы по двум объектам. При посредничестве Растяма Косаева был найден нужный подрядчик на эти работы. Речь в деле идет о бизнес-леди Ларисе Пегановой, которая, по мнению следствия, и оформила липовые акты о ремонтных работах и обналичила деньги для министра. Увесистую пачку банкнот Чушкину передал все тот же Растям Косаев, взявший свои «комиссионные» в 300 тысяч рублей.

Когда дело запахло жареным, Косаев, судя по всему, пошел на активное сотрудничество со следствием и дал полный расклад по махинациям. Анатолий Михайлович, конечно, предпринял попытку «вразумить» компаньона, но безуспешно. В суде представитель следствия сообщил, что бывший министр пытался оказать давление на фигурантов дела. - «Чушкин предлагал Косаеву взять всю вину на себя, как будто это преступление было совершено им в одиночку. Косаев отказался это сделать и в ходе допроса пояснил, что это преступление было однозначно организовано и спланировано Чушкиным. Помимо того, по указанию Чушкина Косаев ходил к свидетелю Пегановой и выяснял обстоятельства ее допроса».

Анатолия Чушкина суд ожидаемо отправил в СИЗО и так же ожидаемо чуть позже выпустил под домашний арест Растяма Косаева. Следствие сфокусировалось на бывшем министре…