Пенсионер скончался в патрульной машине

Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при самых нелепых обстоятельствах.

19 февраля в Рузаевке на предприятии «Рузхиммаш» под колесами автопогрузчика погибла пожилая женщина. Трагический инцидент произошел около 16 часов. На территории завода около раздевалки под колеса автопогрузчика угодила 71-летняя пенсионерка, которая трудилась в одной из подрядных организаций. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Погрузчиком также управлял водитель подрядной организации. Единственное, что связывает участников этого происшествия с предприятием «Рузхиммаш», - это территория завода, где и произошел несчастный случай. Кстати, по данным полиции, 28-летний виновник смертельного наезда был трезв.

Как сообщила пресс-служба РМ Рейл, по факту произошедшего 19 февраля на территории «Рузхиммаша» ДТП создана комиссия. К сожалению, одной из причин случившегося стала человеческая невнимательность.

22 февраля около часа дня в городе Ковылкино нелепым образом погиб 22-летний парень. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» весьма оригинальным способом перевозил своего знакомого. «Пассажир» отечественной легковушки пристроился на фаркопе «девятки». Во время движения 22-летний любитель экстремальных ощущений не удержался и упал на дорогу. От полученных травм он скончался на месте. Ставший невольным виновником гибели молодого человека водитель «девятки» скрылся с места ДТП. Через некоторое время он был задержан и дал показания.

В День защитника Отечества в Ковылкинском районе внезапная смерть настигла 64-летнего водителя. Экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «ВАЗ 2121», двигавшийся в нетипичной манере. Это обстоятельство навело сотрудников полиции на подозрение о возможном нетрезвом состоянии автовладельца. На требование инспекторов остановиться водитель «Нивы» не прореагировал и продолжил передвижение.

После того как машина была остановлена полицейскими, управлявший «Нивой» пожилой мужчина проследовал в патрульный автомобиль. При составлении протокола об административном правонарушении по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) пенсионер внезапно потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Экипаж ДПС пытался привести мужчину в чувство и вызвал на место скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть жителя Мордовии.

Как сообщили в СК по РМ, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате заболевания сердца. Телесных повреждений у него не обнаружено. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием изучаются видеозаписи из патрульного автомобиля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Около семи часов утра 24 февраля на дороге Саранск - Рузаевка у поворота на совхоз «Левжинский» в страшной аварии столкнулись «Рено Меган» и «Ниссан Альмера». По предварительным данным Госавтоинспекции РМ, на встречную полосу выехал водитель «Рено», направлявшийся в сторону Рузаевки. Судя по всему, французскую легковушку занесло на повороте и выбросило боком на встречку. Соответственно, основной удар пришелся по пассажирам «Мегана» - двое парней, 1996 и 1998 годов рождения, погибли на месте ДТП. Лобовой удар также унес жизнь 31-летнего водителя автомобиля «Ниссан Альмера». Управлявший «Меганом» 24-летний парень с тяжелыми травмами был госпитализирован.