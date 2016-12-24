Сделать правильный выбор

Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.

Следует напомнить, что в финал конкурса, проводимого под эгидой горадминистрации, прошли четыре территории. А именно - набережная реки Саранки в Ленинском районе, бульвар Цаплина и бульвар по проспекту 60 лет Октября в Пролетарском, а также парк по улице Т. Бибиной - в районе пруда и ресторана «Огни Саранска» в Октябрьском районе. Определить же победителя, как и в прежние годы, должно было рейтинговое голосование, открытое 17 февраля на официальном сайте мэрии.

Поначалу могло показаться, что опрос носит скорее формальный характер, поскольку набережная Саранки считалась на этапе приема предложений безусловным фаворитом. Тогда она получила 727 голосов. Для сравнения: оказавшиеся на втором и третьем местах бульвары на Светотехстрое набрали 517 и 385 голосов, а ставший четвертым парк на Химмаше - и вовсе 156!

На старте рейтингового голосования расклад, в сущности, почти не поменялся. Но вскоре стало происходить нечто из ряда вон выходящее. Всего за несколько часов проект благоустройства парка у «Огней Саранска» поддержали около 700 (!) пользователей, что позволило ему не просто вырваться в лидеры, но и прочно обосноваться на первой позиции. Разумеется, столь стремительное «восхождение» не могло остаться незамеченным. Кое-кто тут же заявил о манипуляции результатами голосования. Более того, в социальных сетях началось альтернативное голосование. И в нем, между прочим, приняли участие почти 5,7 тысячи человек.

Позднее выяснилось, что поборники благоустройства парка на улице Татьяны Бибиной просто организовали масштабную агитационную кампанию - и не только в виртуальном, но и в жизненном пространстве. В своем районе они расклеивали листовки, раздавали инструкции общественникам и молодежным активистам, «зависали» в родительских чатах и даже якобы пытались вербовать сторонников среди… школьников!

После того как подобную работу провела «команда единомышленников и друзей Саранки», статус-кво вроде бы отчасти восстановился. Через сайт администрации г.о. Саранск отдано свыше 7 тысячи голосов. До последнего момента парк по улице Т. Бибиной лидировал с небольшим отрывом от набережной реки Саранки. Остальные проекты не набирали сколь-нибудь существенной поддержки.

Впрочем, несмотря на то что опрос завершится уже завтра, расстановка сил все-таки способна измениться кардинально. Ведь для этого в современных условиях цифровых технологий совсем не обязательно усиленно пропагандировать тот или иной вариант благоустройства. Нужно от силы несколько грамотных пользователей, готовых пожертвовать своим временем с тем, чтобы снова и снова кликать на нужный проект. И пока такая лазейка существует, объективность голосования легко можно поставить под сомнение. Что, собственно, мы ныне и наблюдаем…