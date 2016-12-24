Какие дворы будут благоустроены в Саранске в 2020 году?

В Саранске определены придомовые территории для работ по благоустройству, которые будут проведены в этом году. Прием предложений от жителей города о включении дворовой территории в программу на предстоящий сезон велся с 15 января до 10 февраля.

Как сообщил директор Департамента городского хозяйства Саранска Игорь Бутяйкин, в общей сложности от представителей собственников жилья поступило 91 предложение ( в 2019 году – 82 предложения). Финансирование проекта в этом году составляет 37 миллионов 340 тысяч рублей.

«Наиболее активными оказались жители Октябрьского района. От них поступило 33 предложения, по Ленинскому – 31, по Пролетарскому – 27. Отмечу, что с каждым годом желающих благоустроить свой двор в рамках федеральной программы становится все больше», - рассказал Игорь Бутяйкин.

Все поступившие предложения были тщательно изучены на предмет соответствия требованиям, установленным для участия в программе.

«В текущем году организаторами федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были установлены более жесткие требования к оформлению подаваемого пакета документов. При этом все формы были традиционно размещены в открытом доступе на официальном сайте Администрации Саранска, - отметил заместитель начальника Управления по вопросам городского хозяйства Администрации города Азат Багапов. – В результате оценки поданных предложений всем установленным требованиям полностью соответствовало 24 дворовые территории: 11 в Ленинском районе (ул. Ульянова, д. 77, ул. Полежаева, д. 120, ул. Ст. Разина, д. 23, ул. Энгельса, д. 24. ул. М. Расковой, д. 18, ул. Серадзская, д.19, ул. Васенко, д. 8, ул. Р.Люксембург, д. 20, ул. Попова, д. 45, ул. Ботевградская, д. 86, ул. Невского, д. 33А), 5 – в Октябрьском (ул. Косарева, д. 3/2, пр. 70 лет Октября, д. 98, ул. Сущинского, д. 36/4, ул. Лихачева, д. 32, ул. Сущинского, д. 36/3) и 8 – в Пролетарском (ул. Семашко, д. 2, ул. Веселовского, д. 33, ул. Коваленко, д. 34, ул. Пушкина, д. 78, ул. Веселовского, д. 59, ул. Коваленко, д. 9, пр. 60 лет Октября, д. 53, ул. Веселовского, д. 37). Замечания к отклоненным пакетам документов практически везде идентичные. К примеру, в пакете документов дома №11 по улице Демократической протокол не соответствует требованиям в части софинансирования работ собственниками жилых помещений – доля финансового участия собственниками определена в размере 0%, хотя требованиями установлено не менее 30%. Кроме того, в реестре собственников не в полном объеме указаны необходимые данные, а также к протоколу не приложены документальное доказательство уведомления о проведении общего собрания и письменные решения собственников.

В пакете документов дома №97 по проспекту 60 лет Октября протокол не соответствует требованиям законодательства, так как объем трудового участия – проведения субботников на придомовой территории, определен в размере 20% собственников, хотя должно быть не менее 30%. Также домкомом не приложено доказательство размещения уведомления о проведении общего собрания и дата приема решений собственников определены ранее даты очного обсуждения.

Например, собственники жилья в домах №101 и 103 по проспекту 70 лет Октября обозначают для проведения в рамках благоустройства ремонт отмостков, однако этот вид работ не входит в установленный минимальный перечень. Собственники об этом были предупреждены.

Отмечу, что есть такие домкомы, которые учитывают свои ошибки, допущенные в прошлые годы в прошлые годы, подают документы вновь по установленным требованиям и проходят в программу. Так, например, случилось с домом № 33А по улице А. Невского».

«Многие горожане, побывав на приеме граждан, просят провести благоустройство. Мы всегда заостряем внимание на том, что пакет документов нужно готовить очень тщательно. Времени на его оформление было предостаточно, однако не все домкомы отнеслись к этой процедуре с должным вниманием. В ближайшее время мы обнародуем список замечаний по каждому конкретному двору, подававшему предложение. Ведь за каждым домкомом стоят люди, которые, возможно, не понимают, что стало причиной невключения их двора в программу», - сказал Игорь Бутяйкин.

24 дворовых территории, соответствующие установленным требованиям, были оценены общественной комиссией по бальной системе, исходя из определенных постановлением Администрации Саранска критериев, наиболее значимыми из которых являются: степень физического износа территории, которая должна составлять не менее 60% для получения максимального балла, а также финансовая дисциплина собственников по оплате ЖКУ – наибольший балл присваивается при оплате за предыдущий год, превышающей 97%.

Всего из 24 дворовых территорий для благоустройства в текущем году было отобрано 20: в Ленинском районе – 10, в Октябрьском – 4, в Пролетарском – 6. Финансирование между районами распределено практически в равных долях, однако количество дворов оказалось различным. Дело в том, что затраты на разные придомовые территории в зависимости от количества входящих в них домов и площади значительно отличаются. К тому же в Ленинском районе сразу на нескольких придомовых территориях будут установлены лишь малые архитектурные формы без ремонта асфальтобетонного покрытия. Четыре территории, включенные в общий список участников на 2020 год, остались в резерве: ул. Ботевградская, д. 86, ул. Сущинского, д. 36/3, ул. Веселовского, д. 37, проспект 60 лет Октября, д. 53. Эти территории могут быть благоустроены в 2020 году в случае экономии денежных средств в ходе проведения торгов.