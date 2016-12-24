«Красивые слова к батарее не пришьешь»

Аварийные отключения отопления и горячего водоснабжения происходят в Саранске практически ежедневно

Центральной темой прошедшего в понедельник оперативного совещания в администрации городского округа Саранск стали участившиеся аварии в тепловых сетях и в системе горячего водоснабжения многоквартирных домов, а также ход отопительного сезона. По словам должностных лиц, ответственных за данные направления, такие происшествия фиксируются практически ежедневно.

«С начала года в столице Мордовии произошло 91 аварийное отключение горячего водоснабжения, - доложил первый заместитель главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин. - Из них 42 в 308 многоквартирных домах - в январе и 49 (755 многоквартирных домов) - в феврале. Притом за весь прошлый год было зарегистрировано 370 случаев аварийного отключения горячего водоснабжения, затронувших 3 588 домов».

В сетях теплоснабжения с начала отопительного сезона отмечено уже 110 внеплановых отключений, в том числе 12 - в январе и 8 - в феврале. И если в первом месяце 2020-го без тепла на какое-то время остались 77 многоквартирных домов, то за неполный второй месяц года померзнуть в своих квартирах пришлось жильцам уже 176 домов.

«В наш адрес поступает немало жалоб на ржавую горячую воду, - продолжил глава города Петр Тултаев. - Жители почему-то полагают, что ее подает «Саранскгорводоканал». Однако аварийные ситуации по линии холодного водоснабжения возникают гораздо реже. Если из-за аварии происходят сбои с подачей горячей воды и на сетях ПАО «Т Плюс» проводятся ремонтные работы, то это не означает, что «Саранскгорводоканал» подает ржавую воду. В ближайшее время мы встретимся с представителями ресурсоснабжающей организации и будем настаивать, чтобы по всем зафиксированным случаям подачи ржавой горячей воды горожанам делали перерасчет».

Руководители районных администраций в ответ тоже указали на проблемы, связанные с обеспечением многоквартирных домов и даже социальных учреждений теплом и горячей водой. В декабре, к примеру, на трубопроводе в районе дома № 83 по улице Большевистской аварии случались трижды - 5-го, 12-го и 16-го числа. Впрочем, работники ПАО «Т Плюс» в таких случаях обычно ограничиваются заменой поврежденного участка.

И это, что называется, только цветочки. 4 февраля из-за ремонтных работ по замене регулирующего клапана на насосной станции АО «СаранскТеплоТранс» в северо-восточной части Саранска без тепла и горячей воды остались сразу 139 многоквартирных домов, 7 детских садов, 6 образовательных учреждений и поликлиника. Первопричину же частых ЧП, по мнению глав райадминистраций, следует искать отнюдь не в долгах населения за отопление и горячее водоснабжение, как некоторые пытаются представить (с этим в Саранске особых проблем нет, собираемость платежей здесь одна из самых высоких в стране - 97,9 процента), а именно в некачественном проведении профилактических и ремонтных работ, упущениях при подготовке к отопительному сезону. И в частности - в ненадлежащей опрессовке сетей.

Ряд критических замечаний в адрес филиала группы «Т Плюс» высказал и начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров. По его словам, указанная организация крайне неохотно устраняет последствия земляных работ. Да и качество благоустройства откровенно оставляет желать лучшего.

«Ресурсоснабжающая организация, к сожалению, не пускает нас в свои «владения». Согласно законодательству нет у нас и действенных рычагов воздействия, - подытожил Петр Тултаев. - Вот только при массовых аварийных отключениях горячей воды или отопления красивые слова о том, сколько вкладывается организацией денег в ремонт сетей, к батарее или трубопроводу не пришьешь. А что мы видим сейчас? Вот теплопункт на ул. Пушкина, где недавно возникла аварийная ситуация, был построен еще в советское время. И с тех пор там ничего не делалось! Да, мы будем встречаться с московским руководством ПАО «Т Плюс» и, конечно же, представим всю статистику по аварийным ситуациям. Бизнес - бизнесом, но и о людях думать надо. А пока приходится констатировать, что ПАО «Т Плюс» делает в Саранске минимальные вложения. Сколько? По их словам, это все - коммерческая тайна».