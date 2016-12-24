Уроженец Саранска может возглавить полицию Центрального округа Москвы

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Уроженец Саранска, полковник полиции Алексей Школкин рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность руководителя управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщило вчера агентство «РБК». Эту информацию также подтвердили некоторые телеграм-каналы.
Кадровые перестановки, как утверждается, в той или иной степени затронут большинство УМВД столичных округов. И вызваны они, с одной стороны, вероятной отставкой заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника столичной полиции Сергея Плахих (генерал-майор уже подал соответствующий рапорт), а с другой - увольнением главы УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова.
По информации РБК, одним из кандидатов на место начальника московской полиции является руководитель управления внутренних дел по Центральному адмокругу, генерал-майор Игорь Зиновьев. А его пост в свою очередь может занять нынешний руководитель управления полиции по городскому округу Одинцово Алексей Школкин.
Известно, что Алексей Школкин родился в Саранске 14 декабря 1978 года. После учебы сразу же перешел на службу в столичную полицию. 1 февраля 2015-го возглавил УМВД России по Одинцовскому г.о. Имеет множество наград.
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