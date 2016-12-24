Загадочная гибель школьника

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех влюбленных 14 февраля, и пока основной версией случившегося остается «отравление неизвестным веществом».



По имеющейся информации, юноша вместе с мамой пришел в гости к ее подруге. Женщины расположились на кухне и устроили мини-застолье по праздничному поводу. Подросток занимался своими делами, а потом на некоторое время ушел в ванную комнату.

Когда он вернулся к взрослым, мать обратила внимание на странное состояние сына. После короткой беседы женщина вызвала «скорую». Но прибывшие медики оказались бессильны, юноша скончался еще до их приезда.

«Я «скорую» запускал, позвонили часиков в 9, - рассказывает один из жильцов дома. - Кого, говорю, бог несет? «Скорая». Я открыл двери. На 7-м этаже, говорю. 2 машины «скорой» приезжали и потом говорят: катафалк приезжал».

Сейчас вокруг случившегося ходит много разговоров и выдвигается немало версий. Некоторые уверены, что подросток погиб из-за употребления опасных снюсов, вокруг которых в последнее время сломано так много копий. Другие утверждают, что парень надышался парами какой-нибудь химии и молодой организм просто не справился с лошадиной дозой. Но говорить, что именно стало причиной гибели 16-летнего школьника, можно будет только после проведения соответствующих экспертиз.

«Предварительно установлено, что причиной его смерти является отравление неизвестным веществом, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования также будут выяснены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается».

В социальной сети ВКонтакте страницу погибшего юноши заполнили комментарии с соболезнованиями. Многие до сих пор не верят в случившееся. В школе его характеризуют положительно, даже не смотря на то, что он состоял на учете в ПДН. Говорят, занятия если и пропускал, то не часто, и не сильно, как многие подростки, был настроен на прилежную учебу.