Были б деньги…

В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения

Центр гигиены и эпидемиологии обнародовал результаты социологического опроса граждан, проведенного в 2019 году с целью исследования финансовой грамотности населения в области кредитно-финансовых отношений, банкротства физических лиц и добровольного личного страхования. В анкетировании приняли участие 1000 человек. А именно - 310 мужчин и 690 женщин различных возрастных и социальных групп. Полученные итоги показали, что уровень осведомленности граждан о финансовых продуктах и услугах в целом заметно вырос.

Прежде всего, удалось выяснить, что 52 процента жителей республики вообще никогда не оформляли кредитов. Еще 35% делали это редко - один или два раза. И только 13 процентов опрошенных признались, что довольно часто прибегают к услугам кредитно-финансовых организаций. При заключении договоров люди в основном интересуются действующей процентной ставкой (на это указали 45 процентов опрошенных). Надежность банка имеет значение для 39% респондентов. Для 15 процентов важна быстрота оформления документов. При этом, что характерно, каждый четвертый вообще не читает никаких бумаг. 43 процента обычно уделяют внимание лишь основным положениям. Наконец, 32 процента потенциальных заемщиков весьма придирчиво изучают все пункты соглашения и не стыдятся при необходимости проконсультироваться с юристами.

А вот «кредитками» не пользуются… аж 76% опрошенных! Еще 12 процентов иногда все-таки совершают покупки с помощью карт (главным образом, в поездках). Столько же - регулярно их используют.

Еще более настороженно наши люди относятся к микрофинансовым организациям. Лишь один человек из сотни более или менее часто одалживает там нужную сумму, крайне редко это делают 9 процентов. Остальные и вовсе предпочитают не заглядывать в офисы таких учреждений. Причина очевидна: 82% респондентов уверенно заявили, что микрозайм обходится гораздо дороже.

В ходе опроса участникам также предлагалось определить желаемые размеры их «финансовых подушек», то есть минимальные суммы, необходимые для проживания при потере работы, продолжительной болезни и в прочих непредвиденных случаях. Почти 62 процента опрошенных посчитали, что их семьи обойдутся своим трехкратным ежемесячным доходом. 32% готовы довольствоваться месячным денежным запасом. А остальные назвали конкретные суммы - 100 тысяч, один миллион рублей и так далее. В реальности, однако, собственные «подушки безопасности» имеются лишь у трети респондентов. Причем 12 процентов из них считают отложенные средства эдаким «неприкосновенным запасом на черный день». А вот 33 процента опрошенных дали понять, что им и откладывать нечего.

Половина опрошенных знают, что заемщик вправе погасить кредит досрочно - надо лишь заранее уведомить об этом банк. Также 86 процентов опрошенных верно рассчитали годовые ставки в микрофинансовых организациях. Сложности вызвал вопрос «Вправе ли банк отказать человеку в выдаче кредита?». Правильный ответ - «да!» - дали всего-то 24% опрошенных.

При этом лишь треть респондентов смогли правильно ответить, какую сумму может получить вкладчик в случае банкротства банка. Зато сразу 81% людей знают, что банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия кредитного договора (например, увеличивать процентную ставку).