15 февраля жители Мордовии смогут посетить военно-историческую реконструкцию «Сурский рубеж»

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15 февраля в 12.00 на базе ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты» (с. Николаевка, Большеберезниковский район, Республика Мордовия) пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 78-й годовщине строительства Сурского оборонительного рубежа.


Участие в реконструкции примут военно-исторические клубы, поисковые отряды Республики Мордовия и близлежащих регионов ПФО, реконструкторы, занимающиеся темой Великой Отечественной войны, и музейные работники.

Данная реконструкция будет основана на подвиге тружеников тыла. Будет показано возведение Сурского оборонительного рубежа, где ежедневно трудились до 100 тысяч человек. Накануне 75-летия Победы эти события обретают особое значение, на деле показывая отношение к истории, фронтовому и трудовому героизму предков.

Организаторами мероприятия выступают ГБУ «Мордовский республиканский молодёжный центр», Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, РМОО «Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».

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