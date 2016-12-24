«МОРДОВИЯ» ПО-ПРЕЖНЕМУ С НАДЕЖДОЙ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Футбольная «Мордовия» завершила первый в текущем зимнем перерыве учебно-тренировочный сбор, проходивший в домашних условиях. Руководство клуба в очередной раз нашло возможность начать подготовку к возобновлению сезона, и на протяжении 19 дней - с 21 января по 8 февраля - саранская команда, стараясь не обращать внимания на непрекращающиеся финансовые неурядицы, добросовестно осуществляла тренировочный процесс. В ходе сбора состоялся один-единственный контрольный матч, с очень привычным соперником.

Вторую зиму подряд на рандеву с соседями в Футбольно-легкоатлетический манеж приезжает ульяновская «Волга». Турнирные дела «желто-черных» на летне-осеннем этапе не вызывали восторга у симбирских болельщиков. Отодвинув от штурвала многолетнего рулевого Сергея Седышева, «волжане» вместо ожидаемого подъема угодили в череду неудач. Как следствие - 8-е место в таблице «Урала-Приволжья». При этом димитровградская «Лада» (куратором которой от губернатора Ульяновской области стал тот самый харизматичный усач Седышев), едва вернувшись на профессиональный уровень, с ходу вошла в «пятерку» сильнейших. Естественно, что после такого провала последовали новые тренерские перестановки. Спасать «Волгу» из «Лады» вернулся Ринат Аитов, пользующийся в областном футболе серьезным авторитетом. Он-то и привез обновленный состав «Волги» на спарринг в Саранск.

«Мордовия» на правах хозяйки доминировала на изумрудном прямоугольнике в первом тайме. Обилие опасных атак воплотилось в гол Радика Юсупова. Высоченный центральный защитник вновь исполнил Питера Крауча. Партнеры постоянно искали его голову высокими передачами на «пятачок». И в одном из моментов вполне предсказуемый, казалось бы, маневр воплотился во взятие ворот. Вновь, кстати, помог стандарт, а конкретно - ювелирный навес с корнера. Однако под конец первой половины контроль над ситуацией на поле был откровенно утерян, что привело к трем подряд голевым возможностям со стороны «Волги». Третья из них обернулась неразберихой в обороне «красно-бело-синих» и достаточно курьезным голом.

Боевой обойме была предоставлена возможность исправить счет после перерыва (тренерский штаб «Мордовии» заменил только вратаря). Нацеленный на достижение результата шаг подействовал, и подопечные Дмитрия Пятибратова дважды подряд порадовали тех, кто с любопытством наблюдал за происходящим на поле с трибун. Сначала успехом увенчалась многоходовая комбинация, начатая Антоном Орловым. Выведенный тонкими передачами на убойную позицию Михаил Федак хладнокровно протолкнул «пятнистого» за заветную линию. И практически сразу же цели достиг дальний удар в исполнении Дениса Соболева. К слову, именно его можно назвать главным героем матча. Ведь в совокупности с забитым мячом юркий хавбек занес себе в актив два голевых паса.

Добившись действенного перевеса в счете, «Мордовия» отправила в бой обширную группу молодых игроков. Шансы «Волги» исправить положение при подобном раскладе заметно увеличивались. Но не тут-то было! Получив карт-бланш от тренеров, местные таланты бились за каждый мяч и в самое нужное время, на 72-й минуте, соорудили четвертый гол. 17-летний Дмитрий Купцов выбежал к воротам, подкараулив мяч на обрезе. Сначала привел в восторг болельщиков разудалым финтом, затем на взрывном рывке ушел от защитника и в завершение - оставил не у дел голкипера умелым обводящим ударом.

Уйти от разгрома «Волге» удалось только с помощью одиннадцатиметрового штрафного удара, который был назначен за грубый фол, совершенный Артемом Сарычевым. Но и здесь можно отметить наши доморощенные кадры! Максим Айсин, занявший последний рубеж на 46-й минуте, ногой (словно Игорь Акинфеев в серии пенальти с испанцами на ЧМ-2018) отразил удар с «точки». Немного жаль, что на отскок первыми подоспели все-таки ульяновцы. Итоговый счет - 4:2.

Первыми соперниками «Мордовии» в матчах Олимп-Кубка ФНЛ, который в ближайшую пятницу стартует на Кипре, должны стать ФК «Рига» (15 февраля, суббота, начало в 19:15 по московскому времени), ростовский СКА (18 февраля, вторник, 19:15) и ярославский «Шинник» (21 февраля, пятница, 16:30). Далее каждая из команд проведет еще по две игры, которые призваны оформить итоговую классификацию. Как отмечает Дмитрий Пятибратов, сбор на острове Афродиты должен стать залогом полноценной игровой практики. «Мы будем очень много работать, чтобы быть сильнее. Потому что весной нам необходимо как минимум не разочаровать тех, кто в нас верит», - подчеркивает старший тренер главной команды республики.