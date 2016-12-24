ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ - ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УСПЕХ

Анастасия Халиуллина, Любовь Калинина и Алексей Зубарев поднимались на пьедестал почета в Швейцарии

Сразу три представителя Мордовии отличились на юниорском чемпионате мира, который на днях завершился в швейцарском городке Ленцерхайде. Анастасия Халиуллина, Любовь Калинина, Алексей Зубарев - обязательно запомните эти имена! Не исключено, что совсем скоро именно за ними будет слава и гордость российского биатлона. Сразу четыре медали для региона-13 стали рекордным показателем. Никогда прежде подобные соревнования не были столь урожайными на награды для нашей республики.

«Искренне рада, что мне была предоставлена возможность выступать на турнире столь высокого уровня, - поделилась своими впечатлениями с представителями мордовской прессы Анастасия Халиуллина. - Доверие тренерского штаба необходимо было оправдать высокими результатами. Всему этому предшествовал жесткий отбор. Мой сильный компонент - это стрельба. В той гонке, что принесла индивидуальную медаль, все получилось. Тренеры советовали держать свой темп. Таким образом, подспудно я понимала, что иду с хорошими показателями».

«Четвертое и пятое места, которые у меня также были на этом чемпионате, немного огорчили. Ведь все могло сложиться совершенно иначе. Поэтому определенная доля сожаления присутствует, - посетовала на пресс-конференции в конференц-зале ДВВС Любовь Калинина, имевшая шансы привезти в Россию не одну медаль, а несколько. - Немного недоработала на огневых рубежах. В эстафете своим этапом я, в принципе, осталась довольна. Но общий успех к нам, увы, не пришел. В любом случае завоеванное серебро можно считать большим успехом».

«Не ожидал, что попаду в призы, - скромно признался в общении с журналистами Алексей Зубарев. - Медаль мне принесла эстафета. Перед этим была индивидуальная гонка, где я выступил очень качественно. Вероятно, это и подтолкнуло тренеров к решению сделать ставку в том числе и на меня в командном соперничестве. Бежал первый этап и до самого финиша партнеров по команде не верил, что все сложится настолько успешно».

«Никакого медального плана перед этой поездкой мы, конечно же, не придерживались, - прокомментировала выступление своих подопечных главный тренер сборной Мордовии Елена Сапожникова. - Считаю, это не совсем правильно. Когда ты едешь на столь престижный турнир, что-либо загадывать преждевременно. Как видите, общее число наград превзошло все ожидания. Вот теперь есть чему радоваться! А заранее предугадать, сколько призовых позиций будет завоевано, просто невозможно».

ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2020

Юноши. Индивидуальная гонка, 12,5 км. 1. Мартин Невланд (Норвегия) - 36:36.4 (3). 2. Дамьен Леве (Франция) - 36:49.3 (1). 3. Эрик Перро (Франция) - 37:07.1 (3)… 13. Алексей Зубарев (Россия) - 38:59.1 (2). Девушки. Индивидуальная гонка, 10 км. 1. Леа Майер (Швейцария) - 33:52.4 (2). 2. Ребекка Пасслер (Италия) - 34:05.1 (3). 3. Анна Гандлер (Австрия) - 34:08.8 (3). 4. Любовь Калинина (Россия) - 34:14.0 (3). Юниорки. Индивидуальная гонка, 12,5 км. 1. Анастасия Халиуллина (Россия) - 41:32.6 (0). 2. Милена Тодорова (Болгария) - 42:40.5 (3). 3. Ами Басерга (Швейцария) - 42:48.6 (2). 4. Анастасия Шевченко (Россия) - 42:52.3 (2).

Юноши. Эстафета 3 х 7,5 км. 1. Норвегия (Мартин Улдал, Мортен Самейен, Мартин Невланд) - 1:04:07.0. 2. Чехия (Ондрей Манек, Йозеф Кабрда, Йонас Маречек) - 1:05:22.7. 3. Россия (Алексей Зубарев, Олег Домичек, Алексей Ковалев) - 1:05:44.5. 4. Словения. 5. Франция. 6. Польша. 7. Украина. 8. Италия. 9. Австрия. 10. Германия.

Девушки. Эстафета 3 х 6 км. 1. Норвегия (Тува Страте, Фрида Доккен, Марен Баккен) - 1:02.11.2. 2. Италия. 3. Германия. 4. Словения. 5. Франция. 6. Австрия. 7. Финляндия. 8. Россия (Алена Мохова, Дарья Малышкина, Любовь Калинина) - 1:04.21.5. 9. Швейцария. 10. Польша.

Юниорки. Эстафета 4 х 6 км. 1. Франция (Камиль Бене, Лаура Бокуа, Лу-Анни Шево, Паола Боте) - 1:22:49.5. 2. Россия (Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко) - 1:23:04.9. 3. Норвегия. 4. Германия. 5. Чехия. 6. Польша. 7. Словения. 8. Австрия. 9. Белоруссия. 10. Словакия.

Юноши. Спринт, 7,5 км. 1. Алексей Ковалев (Россия) - 19:53.0 (2). 2. Ондрей Манек (Чехия) - 20:02.3 (3). 3. Максим Жермейн (США) - 20:04.3 (1)… 12. Алексей Зубарев (Россия) - 20:31.1 (1). Девушки. Спринт, 6 км. 1. Линда Цингерле (Италия) - 17:44.7 (2). 2. Любовь Калинина (Россия) - 18:05.5 (3). 3. Ошеан Мишлон (Франция) - 18:06.0 (2). Юниорки. Спринт, 7,5 км. 1. Анастасия Шевченко (Россия) - 23:19.3 (0). 2. Асне Скреде (Норвегия) - 24:00.2 (1). 3. Милена Тодорова (Болгария) - 24:07.7 (3)… 9. Анастасия Гореева (Россия) - 24:48.5 (1). 10. Анастасия Халиуллина (Россия) - 24:51.3 (1).

Девушки. Персьют, 7,5 км. 1. Анна Гандлер (Австрия) - 22:01.2 (1). 2. Камиль Купе (Франция) - 22:02.4 (1). 3. Линда Цингерле (Италия) - 22:16.2 (3). 4. Алена Мохова (Россия) - 22:38.5 (2). 5. Любовь Калинина (Россия) - 22:38.7 (3). Юниорки. Персьют, 10 км. 1. Анастасия Шевченко (Россия) - 30:45.7 (0). 2. Асне Скреде (Норвегия) - 31:00.7 (1). 3. Милена Тодорова (Болгария) - 31:34.1 (2)… 10. Анастасия Халиуллин (Россия) - 33:05.2 (3).