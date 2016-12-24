Крутая новость для девушек нашего города! Скоро на канале НТМ стартует новый проект «Бьюти BOX» - полная перезагрузка Твоего Образа при участии профессионалов бьюти-сферы!

Февраль - заключительный месяц зимы, а это значит, что совсем близко весна, яркие краски, вдохновение и внутренний подъём! Предлагаем готовиться вместе стать ярче!

Что вас ждёт? Мы познакомим вас с салонами красоты нашего города и с новинками бьюти-услуг! Расскажем о модных магазинах одежды, о скидках и новых коллекциях!

Вы узнаете, как лучше сочетать в своём гардеробе вещи, - будут советы от стилиста!

Героиня программы кроме полного преображения получит много призов и подарков от спонсоров-участников! А также - профессиональную фотосессию!

Мы вас заинтриговали? Телеверсия проекта выйдет в конце февраля! Следите за анонсами в наших выпусках, а также на канале НТМ!

Чтобы представить, как именно проистекает процесс преображения, мы приведем здесь рассказ участницы первого проекта:

Ранний подъем в 7 утра. Лёгкий завтрак и сообщение в WhatsApp «Выходи!». Я быстренько допиваю чай, целУю дочку и выбегаю на улицу. Всё, с этой минуты я участница настоящего реалити. Меня встречают ведущая проекта Наталья, фотограф и видеооператор!

Честно говоря, я даже подумать не могла, что весь процесс моего преображения будут снимать. Будут снимать каждый мой шаг, каждую мою эмоцию... Итак, меня встретили, посадили в машину и увезли из дома на 12 часов.

Первым этапом моей перезагрузки был маникюр в одном небольшом салончике на Юго-западе. Цвет покрытия был подобран специально под мой новый образ.

В другом салоне мне сделали педикюр. Признаюсь честно, я очень редко ходила на педикюр. Мне этот процесс доставлял дискомфорт. Но после общения с мастером салона красоты «Ассоль» я приняла решение регулярно заниматься не только ручками, но и ножками.

Уже ближе к вечеру мы приехали еще в одну студию красоты, где мне нарастили шикарные реснички. Процедура далась мне нелегко, но это того стоило. До этого у меня был неудачный опыт с наращиванием ресниц, но я рада, что нашла своего мастера.

На этом первый день подошёл к концу.

Второй день начался с чашки кофе и в предвкушении финала. По традиции я поцеловала дочурку и выбежала из дома навстречу чему-то новому и неизвестному.

С самого утра мы отправились в магазин стильной женской одежды, чтобы подобрать одежду для вечерней фотосессии и финального образа.

И снова в салоны красоты! В одном мне привели в порядок бровки и сделали стрижку. Я очень переживала, что волосы отстригут слишком коротко. Когда мне сделали стрижку, я сразу же отправила фото мужу. Он одобрил, и мне стало поспокойнее. Я попрощалась со всеми секущимися кончиками. Сейчас у меня красивые и здоровые волосы по всей длине.

После стрижки мы приехали на окрашивание. Здесь моё сердце заколотилось с бешеной скоростью, когда я услышала слово «блондирование». Когда-то я уже была блондинкой и знаю, как трудно ухаживать за такими волосами и сохранять цвет без желтизны. От жёлтого цвета волос меня трясёт! Но! Когда меня развернули к зеркалу, я была готова расплакаться. Расплакаться от счастья! Цвет получился очень красивый, а моя внешность кардинально изменилась. В зеркале я увидела девушку с яркой запоминающейся внешностью.

Я хочу сказать огромное спасибо всем мастерам за новую меня! Спасибо за этот незабываемый опыт.

Последним этапом моего преображения стали причёска и макияж.

Когда я приехала на фотосессию, здесь я наконец-то увидела себя в зеркале...

Передо мной стояла красивая, уверенная в себе, яркая блондинка, которая точно знает, чего хочет! Кто-то сказал, что я некомфортно чувствую себя в новом образе, но это неправда! Просто такую меня мало кто знает.

После фотосессии мы отправились в одно кафе, где меня уже ждала моя подруга Татьяна. Всё было как в кино. Аплодисменты, подарки, поздравления...

Спасибо за эту новогоднюю сказку. Вы заставили меня поверить, что чудеса случаются, нет ничего невозможного.