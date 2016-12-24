7630 рублей на жизнь остается у жителей Мордовии, снимающих комнаты

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru сравнили минимальный размер оплаты труда со средней стоимостью аренды самого бюджетного жилья, то есть комнат в различных регионах страны. В результате проведенного исследования выяснилось, что меньше всего съем жилья бьет по карманам жителей Мордовии и Пензенской области. В нашей республике при МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей съем комнаты обойдется примерно в 4500 руб. в месяц. Таким образом, на жизнь останется около 7630 рублей. У соседей дела обстоят даже лучше - там можно сэкономить еще целых 500 рублей.

При этом в среднем по стране стоимость аренды оценивается в 8 тысяч рублей. В двух регионах МРОТ и вовсе не хватит, чтобы снять комнату. На Ямале изыскать нужно 2870 руб. дополнительно (ну, правда, и для расчетов применялась «минималка» без коэффициентов, надбавок и прочих доплат). На Камчатке же разница составляет 870 рублей.

«В нашей республике за последние годы количество введенного в эксплуатацию жилья постоянно растет, - утверждает первый заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Сергей Пронькин. - И в дальнейшем этот показатель будет увеличиваться - на что нас, собственно, и нацеливает профильный национальный проект. Так, в 2019 году в строй введено уже 348 тысяч квадратных метров. Потому жители Мордовии вполне резонно предпочитают комнатам полноценные квартиры».