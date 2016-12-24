Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности 6 должностных и 8 физических лиц

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Речь идет о нарушении ими ряда положений регионального Закона «Об административной ответственности…». Так, на семерых граждан, осуществлявших торговлю в неустановленных или необорудованных местах, наложены штрафные санкции в совокупном размере 21 тысяча рублей. Еще один горожанин оштрафован на 2,5 тыс. руб. за проведение земляных работ без письменного разрешения (ордера).

А вот должностные лица «отличились» на ниве несвоевременной очистки кровель от снега и льда (три штрафа на 5 тыс. рублей каждое), ненадлежащей «зимней» уборки входных групп зданий (всего - 2 материала на 11 тысяч рублей) и невосстановления благоустройства территории (15 тысяч рублей).

Кроме того, Административная комиссия наложила 15-тысячный штраф на управляющего ООО «Энергопроект». Указанная организация, как сообщается, не смогла оперативно заменить трубопроводы горячего водоснабжения на большом участке «старого» Светотехстроя и, соответственно, вовремя восстановить его внешний облик.

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