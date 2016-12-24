Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности 6 должностных и 8 физических лиц

Докатились-докатались…
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Речь идет о нарушении ими ряда положений регионального Закона «Об административной ответственности…». Так, на семерых граждан, осуществлявших торговлю в неустановленных или необорудованных местах, наложены штрафные санкции в совокупном размере 21 тысяча рублей. Еще один горожанин оштрафован на 2,5 тыс. руб. за проведение земляных работ без письменного разрешения (ордера).
А вот должностные лица «отличились» на ниве несвоевременной очистки кровель от снега и льда (три штрафа на 5 тыс. рублей каждое), ненадлежащей «зимней» уборки входных групп зданий (всего - 2 материала на 11 тысяч рублей) и невосстановления благоустройства территории (15 тысяч рублей).
Кроме того, Административная комиссия наложила 15-тысячный штраф на управляющего ООО «Энергопроект». Указанная организация, как сообщается, не смогла оперативно заменить трубопроводы горячего водоснабжения на большом участке «старого» Светотехстроя и, соответственно, вовремя восстановить его внешний облик.
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
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