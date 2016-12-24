В республике будет создан оперативный штаб по инфраструктурным нацпроектам

«Виктория» Валерия Леонтьева
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Об этом заявил премьер-министр РМ Владимир Сушков по результатам всероссийского селекторного совещания, прошедшего под председательством зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.
По словам Владимира Сушкова, указанный координирующий орган займется рассмотрением вопросов выполнения строительных работ. Также была обозначена необходимость сокращения количества незавершенных объектов и заключения соглашений в рамках нацпроектов на три года вперед.
Ранее на важность координации действий федеральных и региональных структур указал сам вице-премьер российского кабмина. Такие оперативные штабы должны по замыслу рассматривать возникающие проблемы при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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