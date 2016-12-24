Выманил деньги под предлогом болезни

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В Чамзинском районе 25-летний житель п. Комсомольский смог извлечь из дружеского застолья мошенническую выгоду.
Накануне новогодних праздников он пришел в гости к 55-летнему знакомому, чтобы вместе посидеть за рюмкой спиртного и пообщаться. Когда хозяин дома захмелел, молодой человек взял его телефон и, посмотрев список контактов, позвонил одному из них. В разговоре с собеседником он представился доктором и сообщил, что владелец телефона в настоящее время находится в больнице, у него диагностировано тяжелое заболевание и срочно необходимы средства на приобретение лекарственных препаратов. Деньги предлагалось перевести на карту, привязанную к номеру данного телефона.
Не подозревая обмана, 41-летний житель Чамзинского района двумя платежами перевел на указанный счет почти 13 тысяч рублей. Когда деньги поступили на карту, 25-летний гость воспользовался мобильным приложением на телефоне возрастного приятеля и переправил поступившие средства на свой счет.
Успех операции вдохновил молодого человека на дальнейшие мошеннические «подвиги». По такой же схеме он пытался раскрутить на деньги 62-летнюю пенсионерку, проживающую в Чамзинке, чей номер телефона также был в списке контактов его знакомого. Но женщина проявила разумную осторожность и отказалась переводить средства.
Когда обман вскрылся, были возбуждены два уголовных дела за мошенничество и за покушение на мошенничество. Ранее судимый за подделку документов 25-летний «актер телефонного жанра» теперь будет упражняться в доверительной риторике, судя по всему, уже в стенах районного суда.
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