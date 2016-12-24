16-летняя школьница выставила отчима изувером

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В Чамзинке возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, подозреваемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
В декабре прошлого года ее доставили в больницу с порезами рук. Как пояснила юная особа, эти ранения во время конфликта нанес ей отчим. По факту умышленного причинения вреда здоровью в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.
Но в дальнейшем полицейские выяснили, что между отчимом и его падчерицей сложились неприязненные отношения. Девушка была против его проживания в их доме, в связи с чем в семье нередко возникали конфликты. Во время последней ссоры мужчина ударил школьницу. Барышня в ответ на какое-то время закрылась в ванной комнате, а потом вышла оттуда с окровавленными руками. Девушка решила сыграть роль жертвы семейного насилия.
Но позже в беседе с полицейскими школьница признается, что она сама порезала себе руки ножом, чтобы обвинить в этом сожителя матери и создать ему большие проблемы. К слову, в зависимости от квалификации заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей и вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
В свою очередь, отчим юной выдумщицы также не избавился от уголовного преследования, он теперь фигурирует в качестве подозреваемого по двум статьям - «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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